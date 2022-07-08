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نظرا لكثرة الأضحية في عيد الأضحى المبارك الذي يعتبر أهم مظاهره وأسسه تنتشر خلال أيام عيد الأضحى فتة اللحمة الضاني والتي تعتمد بشكل أساسي على لحم الضاني ومعها بعض المكونات والمقادير والتي على أساسها تكون الوجبة جميلة وشهية ومع تقدم السنوات أصبحت هذه الوجبة شي أساسي لدي الشعب المصري والعديد من الشعوب العربية. طريقة تحضير فتة اللحمة الضاني مقادير الفتة باللحمة الضاني كالأتي: الكمية التي تكفى العائلة من لحم الضاني وخاصة من كتف الأضحية والتي يتم سلقها لمدة ٣٠ دقيقة على النار.

أرز مصري يتم سلقه وليس تحميره بالكمية المناسبة.

ثوم / بصل / طماطم / ملح / خل / ورق لورآ / حبهان / خبز. وطريقة التحضير كالأتي: بعد أن يتم سلق اللحمة على النار لمدة نصف ساعة يتم سلق الأرز الكمية التي تكفى اللحمة.

في معلقة من المسلي ويفضل أن تكون بلدي يتم وضع قطع اللحم الصغير لتحمير وذلك من أجل أن تأخذ لون بنى .

يفضل أثناء سلق اللحم وضع جميع البهارات السابقة التي ذكرناها.

يتم تقطيع الخبز إلى قطع متساوية باستخدام المقص ويتم تحميره في مسلي بلدي إلى أن يصبح مقرمش واللون بنى.

يتم إعداد صلصة الفته من خلال تحمير كمية مناسبة من الثوم في سمنة بلدي ويضاف إليها عصير الطماطم والملح والبهاريات حتى تمام استواء صلصلة الطماطم بعد ذلك يتم إضافة ملعقتين من الخل أو الكمية المناسبة التي تكفي صلصة الطماطم .

في وعاء متسع يتم وضع بعض من صلصة الطماطم لتكوين طبقة متوسطة ومن ثم يضاف بعد ذلك كمية من الأرز الأبيض المسلوق .

ويتم إضافة بعض من كمية صلصة الطماطم ومن ثم يتم نثر بعض من قطع الخبز وأخر طبقة يتم وضع قطع اللحم المسلوقة ثم المحمرة وباقي كمية صلصة الطماطم والثوم والخل.

لضمان الطعم الشهي لهذه الوجبة يفضل أن تكون جميع المقادير ساخنة وأيضا يفضل إضافة البهارات في مياه سلق اللحمة ووضع البهارات أيضا أثناء سلق الأرز لتعطي له مذاق جيد .

وإذا احتاجت قطع اللحم إلى مدة أطول للسلق لا بأس بذلك فى النهاية يشترط أن تكون اللحمة تامة الطهو ذلك لضمان نجاح الوجبة. عمر شويل - جدة طريقة تحضير فتة اللحمة في المنزل بأقل الخطوات - ثقفني

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