نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع وأسهل طريقة للتخلص من شعر الوجه الزائد نهائيا بدون آلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر النشا من المكونات الأساسية التى تدخل فى إعداد الكثير من مستحضرات التجميل منذ القدم، فإنه يحتوى على خصائص مذهلة لتقشير الوجه وازاله الشعر الذائد، وتنعيم الوجه ونقائه من النمش والكلف، ايضا يقفل المسام الواسعه وينقى الوجه من البثور السوداء، ويحافظ على الوجه من أشعة الشمس الضارة، كما أنه يتميز بأن عند وضعه على الوجه كماسك يجف تماما ثم ينتزع الشعيرات الصغيرة من الشعر الزائد، بدون اى آلام أو آثار جانبية خطيرة على صحة البشره أو الوجه، فهو مكون سحرى آمن تماماً يعطى مظهراً لامعا للوجه وإطلالة بيضاء ونظيفة خياليه من اى ظهور للشعر المزعج، الذى يتسبب فى احراج شديد لبعض الفتيات والنساء، هذه الوصفة من اقوى الوصفات الطبيعية المجربه للقضاء على اسمرار الوجه وازاله الشعر الزائد بدون اى مجهود أو آلام، فهى تغنيكى عن الذهاب المستمر لصالونات التجميل لإزالة الشعر بالطرق التقليدية القديمة التي تتسبب في حساسية للجلد واحمرار وظهور الحبوب الصغيره والبقع، وداعا للطرق الوعره التى لا تعطينا النتيجه المطلوبة لتنظيف الوجه وتنقيته من الشعر، باستخدامك هذه الوصفة المضمونة لشد الوجه وتنقيته من الاسمرار، وحصوله على اشراقه وحيوية وملمس ناعم خالى من الشعر تماما، هذه الوصفة تتمتع بمكونان لهما القدرة العجيبة على تحسين وتجديد خلايا البشرة واعطائها النضارة والشكل الجميل للوجه .

وداعا للطرق الوعره فى إزالة شعر الوجه الزائد، فهى من المهام المعتادة عليها النساء، فإنها تتسبب فى آلام وتعب أثناء عملية الإزالة بالطرق التقليدية المعروفة، فمن السهل تحضير هذه المكونات الطبيعية البسيطة التى تعمل على تقشير الجلد الميت وإزالة الشعر الذائد من الجذور واعطاء الوجه نضارة وإطلالة جذابه بدون اى قشور مزعجة أو بقع داكنة .

وصفة النشا والبيض لإزالة شعر الوجه نهائيا

المكونات المطلوبة لإزالة شعر الوجه

ملعقه كبيره من السكر

ملعقه كبيره من النشا

بياض بيضه واحده

طريقة استخدام وصفة ازالة شعر الوجة

اولا نقوم بوضع البيض فى إناء عميق ثم نقوم بخفق البيض ثم نضيف إليه ملعقه السكر، ثم ملعقه النشا ونضرب جيدا حتى يصبح المزيج متجانس، ثم نقوم بتنظيف البشرة بقطنه مبللة بماء الورد، ثم نوزع الخليط على الوجه مع التدليك الخفيف بحركه دائريه، ثم يترك على الوجه لمدة 20 دقيقة فقط ثم نقشر الوجه باتجاه عكس نمو الشعر بقطنه مبللة بالماء للحصول على أفضل نتيجة لإزالة شعر الوجه بسهولة بدون اى آلام، سوف تنعمين بوجه أبيض وناعم الملمس وله إطلالة مميزة خياليه من القشور أو ظهور الشعر الزائد نهائيا .

يمكنك الحصول على وجه خالى من الشعر الزائد، عن طريق استخدام هذه الطريقة المذهله التى اعطت نتيجة فوريه لتنظيف وتنعيم الوجه ونقائه نهائيا من الشعر الزائد، أنها الطريقة الصحيحة للتخلص من القشور السمراء والكلف، كما أنها تشد التجاعيد والخطوط البيضاء وعلامات تقدم العمر، وتظهر الوجه بصورة مميزة وطبيعية وتجعله رطب وناعم الملمس وله بياض ناصع بدون اى مجهود أو آلام نهائيا عند الاستعمال .