طريقة كيك الجيلي مع الكاستر من حلويات المطبخ السوري الباردة

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عمر شويل - جدة كيك الجيلي بالكاسترد نوع من أنواع الحلويات الخفيفة التي يمكنك تقديمها لأسرتك ولضيوفك في ليالي الصيف الحارة بطعمها اللذيذ الشهي. كما أنها مغذية ومفيدة للأطفال ويمكنك تحضير وإعداد كيك الجيلي بالكاسترد بطريقة سريعة وسهلة وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل. كيك الجيلي الأحمر مع طبقات الكاسترد بالفراولة مكونات تحضير كيك الجيلي بالكاسترد: 3 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من السكر الأبيض.

كوب إلا ربع من الحليب بدرجة حرارة الغرفة.

كوب إلا ربع من الزيت النباتي.

2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب إلا ربع من الحليب لتسقية الكيك. مكونات تحضير الطبقة الثانية من الكيك: 2 كوب من الحليب.

2 ملعقة كبيرة من الكاسترد.

2 ملعقة كبيرة من القشطة.

2 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

نصف كوب من الكريمة الطازجة.

شرائح من الفراولة. مكونات تحضير الطبقة الثالثة من الكيك: 2 باكت من جيلي الفراولة أو التوت.

2 كوب من الماء. طريقة تحضير كيك الجيلي بالكاسترد: نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه البيض والسكر الأبيض والفانليا ونقوم بمزجهم جيدا بواسطة المضرب اليدوي. ثم نضيف إليهم الحليب والزيت ونقوم بمزجهم جيدا. بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق والبيكنج بودر والملح ونقوم بمزجهم جيدا حتى نحصل على قوام مناسب للكيك. ثم نقوم بإحضار صينية كبيرة نقوم بدهنها بقليل من الزيت. نضيف خليط الكيك في الصينية ثم نقوم بإدخالها إلى فرن ساخن مسبقا. على الرف الأوسط لمدة خمسة وثلاثون دقيقة حتى النضج. نخرج صينية الكيك من الفرن ونقوم بسقيها بالحليب ونتركها لتبرد تماما. ثم نقوم بتحضير الكاسترد نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه الحليب والكاسترد. ثم نضيف إليه القشطة والسكر الأبيض ثم نقوم بمزجهم جيدا. نقوم برفع الإناء على نار متوسطة مع الإستمرار في التقليب. نرفع الإناء من النار ونتركه ليبرد ونغطي الكاسترد بكيس بلاستيكي. ثم نقوم بإحضار وعاء عميق نضيف فيه نصف كوب من الكريمة ونقوم بخفقه جيدا بالمضرب الكهربائي. بعد ذلك نقوم بإضافة الكاسترد إلى الكريمة ونقوم بخفقهم جيدا. ثم نقوم بإحضار كيس الحلواني ونضع فيه الكريمة بالكاسترد ونخرج منها الهواء بالكامل. ثم نقوم بإحضار صينية الكيك متوسطة الحجم ونقوم بتوزيع الكاسترد بالكريمة عليها. ثم نقوم بتسوية الكاسترد بالكريمة فوق الكيك ثم نقوم بإضافة الفروالة المقطعة فوق الكاسترد. بعد ذلك نقوم بإدخال صينية الكيك إلى الثلاجة لمدة ساعة لتتماسك. ثم نقوم بتحضير الجيلي نقوم بإحضار إناء عميق نضيف فيه الماء والجيلي. ثم نقوم بتقليب الجيلي جيدا ونرفعه على النار ليغلي قليلا. ثم نرفع الإناء من النار ونتركه ليبرد تماما لمدة ساعة. بعد ذلك نخرج صينية الكيك من الثلاجة ونضيف فوقها الجيلي. ثم نقوم بإدخال صينية الكيك إلى الثلاجة مرة أخرى لمدة أربع ساعات ثم تقدم باردة.

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