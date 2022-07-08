اقوى كيراتين لفرد الشعر وتنعيمه بطريقة سهلة وبسيطة بمكونات متوفرة في منزلك

كيراتين طبيعي لفرد الشعر المموج والمجهود تعتبر من الوصفات التي تبحث عنها العديد من السيدات حيث يرغبون دائماً في الحصول على شعر ناعم ورائع للغاية كما يحب الإشارة أن هناك العديد من الأشخاص التي لا تفضل الشعر المموج على الرغم من أنه يعتبر من أنواع الشعر المميزة التي يكون لها شكل رائع وجميل لذلك يتجهون دائما إلي استخدام وسيلة مؤقتة لفرد الشعر وهي فرد الشعر باستخدام الحرارة ولكن يجب أن نشير أن هذه الطريقة على المدي البعيد قد تسبب في الف الشعر كما يمكنكم استخدام كرياتين طبيعي لفرد الشعر في المنزل بكل سهولة تابعوا معانا خلال السطور القادمة كافة التفاصيل الخاصة بهذه الوصفة.

كيفية استخدام الخميرة ككرياتين طبيعي لفرد الشعر

من الجدير بالذكر أن الخميرة تعتبر كرياتين طبيعي للشعر كما يمكنكم استخدامها في العديد من الأغراض المختلفة للشعر والبشرة كما تساعد الخميرة في التخلص من نموذج الشعر بشكل نهائي ويرجع السبب الرئيسي وراء ذلك هو احتواء الخميرة على العديد من العناصر المفيدة للشعر بشكل كبير مما تساعد في تحول الشعر المجعد إلي سعر أملس كما يجب الإشارة أن الخميرة تقلل بصورة كبيرة من تساقط الشعر الذي يكون سبب في ضعف الشعر بالإضافة إلى ذلك تقلل من تقصف الشعر وتساعد في زيادة الطول بشكي كبير كما يمكنكم استخدام الخميرة في العديد من الوصفات الطبيعية الشعر ومن افضل الطريقة المختلفة الخميرة ككرياتين طبيعي للشعر سوف نعرضها عليكم خلال السطور القادمة.

طريقة تحضير وصفة الخميرة لفرد الشعر

الخطوة الأولي يجب عليكم خلط ملعقة من الخميرة مع ملعقة من النشا ويتم وضع ملعقة من السكر ويتم تقليب جميع المكونات مع بعضها.

ثم يتم إضافة ربع كوب من الحليب ويتم التقليب حتى يصبح ذات قوام متوسط السمك ثم يتم فرد جنيه المكونات على الشعر.

ويفضل تقسيم الشعر إلي اجزاء صغيرة ويجب عليكم تمشيط الشعر قبل وضع الخليط.

ثم يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة ثم يتم تغطية الشعر بقطعة من القماش مبللة بماء دافئ حتى يستفيد الشعر من الخليط.

الطريقة الصحيحة لاستخدام الخميرة في فرد الشعر

من الجدير بالذكر أن الخميرة لجميع أنواعها مفيدة بصورة كبيرة للبشرة والشعر كنا تعمل على تحفيز نمو الشعر في البصيلات وتغذي الجذور وتستخدم الخميرة مع البيض من أجل التخلص من التجعد الشعر بشكل نهائي كما يمكنكم وضع ملعقة من الخميرة مع بيضة ثم يتم إضافة معلقتين من النشا ويتم وضع الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.