اعملي بنفسك فتة الموزة بطريقة سهلة وطعم مميز في العيد

تعد فتة الموزة من الأطباق المصرية المشهورة التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بشكل ناجح بطعم أحلى من المطاعم، كما تتكون هذه الفتة من مكونات بسيطة وهي الموزة والارز والبصل ومكونات آخرى، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فتة الموزة بطعم رائع ومميز في البيت.

مقادير عمل فتة الموزة

لتحضير فتة الموزة بطعم مختلف يجب توافر بعض المقادير البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٢ كوب من الأرز.

كيلو ونصف من موزة الضاني.

٢ حبات من البصل مقطع مكعبات.

حبهان.

خبز عربي مقطع مكعبات محمصة.

٢ حبات من الجزر مقطع حلقات.

رشة من الملح.

عودان من القرفة.

ورق لورا.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

٢ عود كرفس مكعبات.

رشة من الفلفل الأسود.

٦ أكواب من الماء.

مستكة.

٤ حبات من القرنفل.

للصلصة

ربع كوب من الخل الأبيض.

كوب من مرق اللحم.

٣ ملاعق من صلصة الطماطم.

للتقلية

٦ فصوص من الثوم المفروم.

ربع كوب من الخل الأبيض.

٦ ملاعق من زيت الزيتون.

كوب من مرقة اللحم.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير فتة الموزة بطعم مميز يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-