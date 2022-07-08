نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي بنفسك فتة الموزة بطريقة سهلة وطعم مميز في العيد في المقال التالي
تعد فتة الموزة من الأطباق المصرية المشهورة التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بشكل ناجح بطعم أحلى من المطاعم، كما تتكون هذه الفتة من مكونات بسيطة وهي الموزة والارز والبصل ومكونات آخرى، كما أن طريقة تحضيرها لا تأخذ الكثير من الوقت، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل فتة الموزة بطعم رائع ومميز في البيت.
مقادير عمل فتة الموزة
لتحضير فتة الموزة بطعم مختلف يجب توافر بعض المقادير البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٢ كوب من الأرز.
- كيلو ونصف من موزة الضاني.
- ٢ حبات من البصل مقطع مكعبات.
- حبهان.
- خبز عربي مقطع مكعبات محمصة.
- ٢ حبات من الجزر مقطع حلقات.
- رشة من الملح.
- عودان من القرفة.
- ورق لورا.
- ملعقتان كبيرتان من السمن.
- ٢ عود كرفس مكعبات.
- رشة من الفلفل الأسود.
- ٦ أكواب من الماء.
- مستكة.
- ٤ حبات من القرنفل.
للصلصة
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- كوب من مرق اللحم.
- ٣ ملاعق من صلصة الطماطم.
للتقلية
- ٦ فصوص من الثوم المفروم.
- ربع كوب من الخل الأبيض.
- ٦ ملاعق من زيت الزيتون.
- كوب من مرقة اللحم.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير فتة الموزة بطعم مميز يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة والسهلة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بغسل قطع الموزة بماء فاتر، ثم نقوم بوضعها في ماء مغلي لمدة لا تقل عن 5 دقائق.
- بعد ذلك نخرج الموزة ونتركها جانبا، ثم نقوم بغسل الأرز وتصفيته بشكل جيد.
- ثم نقوم بتسخين الماء في إناء ونضع به الموزة والبهارات والخضراوات مع تتبيلها بالفلفل والملح.
- بعد ذلك عندما تبدأ الماء بالغليان نخرج الريمة ونهدأ النار ونتركها لمدة ساعة كاملة حتى تنضج.
- ثم نحضر إناء آخر ونضع به السمن على نار متوسطة مع تحمير الأرز لمدة ٥ دقائق، بعد ذلك نقوم بإضافة ٢ كوب ونصف من مرقة اللحم مع إضافة الملح والفلفل.
- بعد ذلك نهدأ النار ونتركه حتى ينضج بشكل تام.
- لتحضير الصلصة نقوم بوضع نصف كمية الثوم في المقلاة مع تحميرها ثم نضيف لها صلصة الطماطم والمرق والخل مع رشة من الملح والفلفل.
- نترك الخليط حتى يغلي ثم نتركه لمدة ١٠ دقائق حتى يتسبك.
- بعد ذلك نقوم بتحضير التقلية نحضر مقلاة ونسخن بها الزيت مع وضع الثوم مع التقليب يحمر ثم نضيف الخل والمرق وإضافة الملح ونتركه حتى يغلي ثم نرفعه من على النار.
- ثم نحضر طبق واسع ونضع الخبز المحمص ثم نرش عليها التقلية، بعد ذلك نضع طبقة من الأرز.
- بعد ذلك نضع كوب من المرق فوقها ثم نقوم بوضع قطع الموزة ورشها بالصلصة ويصبح جاهز للتقديم.
- وهنا نكون قد قدمنا أحلى طبق فتة بالموزة لأحلى متابعين في العيد وبالهنا والشفا.
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