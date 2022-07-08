نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 15 حقيقة ممتعة ومضحكة عن المرأة تظهر أنك لا تعرف شيئًا عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة 15 حقيقة ممتعة ومضحكة عن المرأة.. من الأفضل أن نبدأ المقال بجملة شيقة كتبها روبرت أ.هينلين حيث يقول هاينلين: “تفعل النساء والقطط ما يحلو لهن، ومن الأفضل أن يتصالح الرجال والكلاب مع ذلك”. ونتفق جميعًا (رجالًا ونساءً) على أن النساء مخلوقات معقدة ورائعة. في بقية هذا المقال، سوف نقدم لك 17 حقيقة ممتعة ومضحكة عن المرأة، والتي من المحتمل أن تعرفك على شخصية وروح المرأة.

15 حقيقة ممتعة ومضحكة عن المرأة

في هذا المقال، سوف نقدم لك 17 حقيقة ممتعة ومضحكة عن المرأة، والتي من المحتمل أن تعرفك على شخصية وروح المرأة.

1. متوسط ​​الوقت الذي تحافظ فيه النساء على السر هو 47 ساعة و 15 دقيقة

وفقًا لدراسة بريطانية أجريت على 3000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و 65 عامًا، لا يمكن لأربعة من كل 10 نساء إخفاء السر. بغض النظر عن مدى خصوصية السر أو مدى خطورة الكشف عنه، اعترفت أكثر من نصف هؤلاء النساء بأنهن لا يستطعن ​​إخفاء السر. كما أظهر هذا البحث أن الخطيبين والأزواج وأفضل الأصدقاء والأمهات هم أول من تشارك النساء الأسرار معهم. عادة ما تسمع كل امرأة ثلاث شائعات في الأسبوع وعلى الأرجح تنقلها إلى شخص واحد آخر على الأقل.

ترى ثلاث من كل 10 نساء أنه من الطبيعي الكشف عن الأسرار ، ويشعر ثلثاهم بالذنب بعد القيام بمثل هذا الشيء، بينما يزعم 75 بالمائة منهن أنه يمكن الوثوق بهن تمامًا للحفاظ على أسرار الآخرين. أيضًا 4 من بين 10 نساء زعمن أنه ليس لديهن مشكلة في إخبار سر شخص ما لأولئك الذين لا يعرفون صاحب السر. لحسن الحظ، قالت 27٪ من النساء أيضًا إنهن لم يتذكرن ما قيل لهن في اليوم التالي.

2. في المتوسط ​​تفكر المرأة في مظهرها 9 مرات في اليوم

وفقًا لبحث أجرته شبكة تسوق تسمى QVC في المملكة المتحدة، فقد وجد أن كل امرأة تفكر في مظهرها 9 مرات يوميًا في المتوسط ​​ولا تغادر المنزل دون وضع أحمر الشفاه على الأقل. أكدت 30٪ من النساء أن روتين جمالهن هو آخر شيء يفكرن فيه قبل الاستعداد للخروج، وقالت 16٪ أنه أول شيء يفكرن فيه عند الاستيقاظ. كما أظهرت نتائج هذا البحث أن أكثر من ثلث هؤلاء النساء قلن إن همهن الوحيد هو الظهور بمظهر جميل أمام النساء الأخريات وليس إثارة إعجاب الرجال. ربما يعود هذا الاهتمام بالجمال والمكياج لتعزيز ثقتهم بأنفسهم بدلاً من كبريائهم.

3. تقضي المرأة ما يقرب من عام من حياتها تقرر ما ترتديه

وفقًا لدراسة حديثة أجرتها Matalan، تقضي النساء ما معدله 15 دقيقة كل صباح في تقرير ما يرتدينه لبقية اليوم. بعد جمع النتائج من 2491 امرأة شاركن في هذا البحث، تم تحديد أن كل امرأة تقضي ما معدله 287 يومًا في حياتها في اتخاذ قرارات بشأن ما ترتديه. في ليالي العطلة، يرتفع هذا الرقم إلى 20 دقيقة و 52 ثانية لتخطيط ملابس العطلة الخاصة بك. كما أظهر البحث أن النساء يغيرن ملابس مرتين على الأقل كل صباح قبل الوصول إلى القرار النهائي.

4. تتكلم النساء 20.000 كلمة في اليوم، أي أكثر بـ 13.000 كلمة من الرجل العادي

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون أمريكيون أن النساء يتحدثن أكثر بكثير من الرجال بسبب وجود كميات عالية من بروتين معين في أدمغتهن. بروتين Foxp2 ، المعروف أيضًا باسم “بروتين اللغة”، يجعل النساء أكثر ثرثرة. في تجربة أجريت على الفئران في المختبر، وجد أن هذا البروتين هو السائد في ذكور الفئران وليس في إناث الفئران. أظهرت الدراسات السابقة أيضًا أن الاهتمام بالأحاديث الصغيرة عند النساء يبدأ في سن مبكرة جدًا. تتعلم الفتيات التحدث بشكل أسرع من أقرانهن الذكور وينطقون الكلمات والجمل الأولى قبل ذلك بكثير. أظهرت الأبحاث أيضًا أن الفتيات لديهن مفردات أكبر ويستخدمن أنواعًا أكثر تنوعًا من الجمل من أقرانهن الذكور.

5. السائقات القصيرات اللواتي يجلسن بالقرب من عجلة القيادة أكثر عرضة للوفاة بسبب اصطدام الوسادة الهوائية

وفقًا لدراسة أجراها مركز أبحاث سلامة المركبات في جامعة لوبورو في المملكة المتحدة، من المرجح أن تتعرض النساء القصيرات للاصطدام بالوسادة الهوائية للسيارة. السائقون الذين يقل طولهم عن 160 سم (رجال ونساء) أكثر عرضة للإصابات الخطيرة في الحوض وأسفل الجسم من غيرهم.

6. في المتوسط ​تبكي النساء ما بين 30 و 64 مرة في السنة والرجال بين 6 و 17 مرة

خلصت الجمعية الألمانية لطب العيون إلى أن المرأة تبكي بمعدل 6 دقائق في كل مرة، في حين أن هذا الرقم يتراوح بين دقيقتين وأربع دقائق للرجال. بعد الجمع بين البحث المكثف حول البكاء، خلصوا إلى أن بكاء النساء يتحول من الغضب إلى البكاء بنسبة 65٪ من الوقت، مقابل 6٪ فقط للرجال. ولكن حتى سن المراهقة والبلوغ، لم يلاحظ أي فرق في هذا المجال بين الأولاد والبنات.

7. تمتلك المرأة في المملكة المتحدة ما معدله 19 زوجًا من الأحذية ولكنها ترتدي 7 فقط منهم

وفقًا لبحث أجرته شركة Diamond Insurance Company، في المتوسط​​، فإن ثلثي الأحذية التي تحتفظ بها النساء في المنزل لا ترى اللون الفاتح. اعترفت واحدة من بين كل 20 امرأة بأن لديها أكثر من 50 زوجًا من الأحذية، وقالت 10٪ إنهن يشترون ما لا يقل عن 10 أزواج من الأحذية كل عام. في المتوسط ​، تمتلك كل امرأة ضعف عدد الأحذية التي يمتلكها زوجها، كما أن تكلفة شراء الأحذية مثيرة للجدل وتسبب شجارًا بين الزوج والزوجة. هناك نزاع واحد من كل ثماني نساء مع أزواجهن حول تكلفة شراء الأحذية أو عدد الأحذية التي يملكنها.

8. على الصعيد الدولي ، تكسب المرأة 18 تريليون دولار لكنها تنفق 28 تريليون دولار

وفقًا لدراسة أجريت في كلية هارفارد للأعمال، تتخذ النساء قرارات بشأن تكلفة 94٪ من أثاث المنزل، و 92٪ من الإجازات، و 91٪ من الإسكان، و 60٪ من السيارات، و 51٪ من الإلكترونيات. إلى جانب الأموال التي يتم إنفاقها في صناعة التجميل التي تبلغ قيمتها عدة تريليونات من الدولارات في جميع أنحاء العالم، تنفق النساء أكثر بكثير مما يمكنهن تحمله أو كسبه. كما تضمن فجوة الأجور والضغوط الاجتماعية وتزايد تكلفة المعيشة هذا الاختلاف في الدخل والمصروفات.

9. كل بريطانية تشتري ما معدله 111 حقيبة يد في حياتها

وجد الباحثون أن امرأة تبلغ من العمر 30 عامًا لديها ما معدله 21 حقيبة يد وتشتري حقيبة جديدة كل ثلاثة أشهر. يضيف هذا الرقم ما يصل إلى 111 حقيبة على مدار حياته ويكلف ما مجموعه 8000 جنيه إسترليني. اعترفت 5٪ من 1500 امرأة شاركن في هذا البحث بأن لديهن أكثر من 100 حقيبة يد في المنزل. يبلغ متوسط ​​تكلفة حقيبة اليد في المملكة المتحدة 76 جنيهًا إسترلينيًا، وهذا الرقم أعلى بكثير بالنسبة للعلامات التجارية المعروفة. كانت مارجريت تاتشر مولعة جدًا بشراء حقائب اليد، وقد سار مشاهير اليوم مثل سيينا ميلر وليندسي لوهان ونيكول ريتشي على خطىها، لدرجة أن الاهتمام الشديد بشراء الحقائب النسائية يسمى “متلازمة سيينا ميلر”.

10. تختار أكثر من 80٪ من النساء المقاس الخطأ عند ارتداء حمالة الصدر

تظهر الأبحاث أن النساء ذوات الصدور الكبيرة يشترون حمالات صدر صغيرة جدًا بالنسبة لهن، في حين أن النساء ذوات الثدي الأصغر يقمن بالعكس تمامًا. سبب هذه المشكلة هو المعايير المعقدة والمختلفة لصنع هذه الحمالات، مما يجعل من الصعب العثور على حمالة الصدر ذات الحجم المناسب. لهذا السبب تحاول النساء دائمًا شراء حمالة صدر تناسبها، حتى عندما يفقدن أو يكتسبن الوزن. في دراسة أجريت في المملكة المتحدة، قالت 99٪ من 2000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 16 و 75 عامًا أن حجم حمالة الصدر هو العامل الأقل أهمية عند اختيار حمالة الصدر.

11. النساء القصيرات حالات حملهن أقل

قامت مجموعة من الباحثين بقيادة Louis Moglia بدراسة 3500 امرأة وأطفالهن في فنلندا والدنمارك والنرويج وخلصوا إلى أن الأمهات الأقصر لديهن أيضًا حالات حمل أقصر. وأظهرت البيانات أن الأطفال القصر أكثر عرضة للولادة المبكرة. أظهرت هذه الدراسة أن طول الأم يلعب دورًا مهمًا في تحديد مدة الحمل. كل سنتيمتر من الزيادة في الطول عند النساء يعادل 0.4 يوم أثناء الحمل. قد يبدو أنه رقم صغير ، لكنه ذو دلالة إحصائية.

12. كتاب بعنوان “كل ما يعرفه الرجال عن النساء” يحتوي على 100 صفحة فارغة

نعم ، هذا صحيح، هناك شيء من هذا القبيل. كتب عالم النفس الدكتور آلان فرانسيس كتابًا جاء في مقدمته: “في ما يزيد قليلاً عن 100 صفحة، استخدم الدكتور آلان فرانسيس سنوات من البحث وآلاف المقابلات للكشف عن الفهم الأكثر شمولاً لمعرفة الرجال وفهمهم للجنس الآخر. هو “. بهذه الطريقة، فهم الدكتور فرانسيس جيدًا وأظهر أن محاولة وصف عقلية الأنثى وفهمها لا طائل من ورائها.

13. لمنع ظهور تجاعيد الجلد ادعت سيدة أنها لم تضحك أو تبتسم لمدة 40 عاماً حتى بعد ولادة ابنتها

قالت المقيمة البريطانية تيس كريستيان إنها دربت نفسها منذ صغرها على عدم الضحك أو الابتسام من أجل الحفاظ على مظهرها الجميل. في مقابلة مع ديلي ميل، قالت: “نعم ، أنا فخورة وأريد أن أبقى شابة. “استراتيجيتي طبيعية أكثر بكثير من مادة البوتوكس وأكثر فاعلية من أي كريم تجميل وجراحة تجميل باهظة الثمن.” يزعم كريستيان أنها تعيش حياة سعيدة وأنها حققت ما تريده في الحياة، رغم أنها لم تبتسم حتى منذ 40 عامًا. يطلق عليها أصدقاؤها اسم الموناليزا، في إشارة إلى لوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة، والتي لا يزال الباحثون لا يعرفون ما إذا كانت تضحك أم لا.

14. يمكن للمرأة أن تعدد المهام أفضل من الرجل

لاختبار ما إذا كانت النساء أفضل بشكل طبيعي في تعدد المهام من الرجال، قام باحثون من كلية هيرتفوردشاير لعلم النفس وجامعة جلاسكو وجامعة ليدز بوضع الرجال ضد النساء في تجربتين. وفقًا للنتائج، كانت النساء أفضل بكثير في التبديل بين المهام من الرجال. كما أظهر البحث أن النساء أفضل من الرجال في العديد من المهام في الحياة الواقعية. لم يختلف الرجال والنساء اختلافًا كبيرًا في حل المسائل الحسابية البسيطة، أو البحث عن المطاعم على الخريطة، أو الإجابة على أسئلة المعلومات العامة على الهاتف، لكن النساء كن أفضل بكثير في وضع الاستراتيجيات للعثور على مفتاح مفقود. بالطبع، لا ينبغي التعميم في هذا المجال لأن حوالي 10٪ من الناس في المجتمع، بغض النظر عن الجنس، ماهرون في القيام بالعديد من المهام في نفس الوقت.

15. ربما تعيش النساء أطول من الرجال لأن جهاز المناعة لديهن يتقدم في العمر

قال البروفيسور كاتسوكو هيروكاوا من جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان: “تظهر نتائجنا أن معدل التراجع الأبطأ في جودة المعايير المناعية للرفض لدى النساء مقارنة بالرجال يتوافق مع حقيقة أن النساء يعشن أطول من الرجال”. قام هيروكاوا وزملاؤه بفحص عينات دم لـ 356 من الرجال والنساء الأصحاء تتراوح أعمارهم بين 20 و 90 ووجدوا أن السبب في أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بالأمراض التي تقلل من عمرهم هو أنه مع مرور الوقت وزيادة العمر جهاز المناعة لديهم الأعمار أسرع.