كريم النشا والبقدونس الرهيب يفتح البشرة ويزيل التجاعيد مهما كان عمرك

كريم النشا والبقدونس من أجمل الكريمات الطبيعية التي تبحث عنها الكثير من السيدات حتى تجعل بشرتها جميلة طول العمر، فهو كريم رائع يجعل البشرة بيضاء ويزيل تجاعيد السنين مهما كان عمر السيدة، كما يعمل على تغذية البشرة لأنه يحتوي على بعض المواد الطبيعية التي تقضي على جميع المشاكل التي تواجهها، وهو من أفضل الكريمات الطبيعية التي تزيل علامات تقدم العمر والشيخوخة المبكرة التي تظهر في مرحلة الصغر، كما يعمل على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم ويزيل الروائح الكريهة بفضل احتوائه على بعض الزيوت الطبيعية الجميلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والبقدونس السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع.

مكونات عمل كريم النشا والبقدونس السحري

يحتوي الكريم على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من ماء البقدونس المغلي. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من الفازلين. نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز. ملعقة صغيرة من زيت النعناع العطري.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والبقدونس السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع بع مغلي البقدونس، والنشا ونقلب برفق حتى يذوب النشا تماماً.

ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

نقوم برفع الوعاء من على النار، ثم نضيف إليه الزيوت الطبيعية، والفازلين ونقلب حتى نجعل الخليط مثل الكريم.

نقوم بوضع الكريم في علبة محكمة الغلق، ثم نقوم باستخدام كل يوم على البشرة قبل النوم لمدة 25 دقيقة كاملة.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، يفضل استخدام الكريم كل يوم على البشرة حتى نجعلها جميلة وصافية طول العمر.

فوائد كريم النشا والبقدونس للبشرة

يمتلك الكريم العديد من الفوائد الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يساعد على تنظيف البشرة من البثور السوداء. يعمل على غلق المسام الواسعة التي تراكم البكتيريا. يساعد على تبييض البشرة ويمنح لون أبيض جميل. كما يعمل على تغذية البشرة ومنحها النضارة والنعومة. يساعد على توحيد لون البشرة ويزيل النمش والبقع الداكنة. كما يعمل على إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تشوه مظهر الوجه.

ماسك البقدونس والزبادي لتبييض البشرة