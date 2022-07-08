كريم النشا والخل السحري يزيل التجاعيد ويفتح البشرة عشر درجات

كريم النشا والخل من الكريمات الجميلة التي تعطي للبشرة النعومة والنضارة وتجعلها كبشرة الأطفال، كما تجد الكثير من السيدات يفضلون استخدامه بدل من شراء المنتجات غالية الثمن، فهو كريم رهيب يجعل البشرة ناصعة البياض ويزيل التجاعيد من البشرة بشكل رائع، ويخلصك من علامات تقدم العمر مهما كان عمرك، كما يساعد على تغذية البشرة وحمايتها من أشعة الشمس الضارة، وهو يحتوي على بعض المواد الطبيعية التي تساعد على تفتيح البشرة والقضاء على الاسمرار نهائياً، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري على طريقة عمل كريم النشا والخل السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة.

مكونات عمل كريم النشا والخل السحري

يحتوي الكريم على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف كوب من الخل الأبيض. ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من الفازلين. نصف كوب من الماء. نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والخل السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع به الخل، والنشا، والماء ونقلب حتى يذوب النشا تماماً.

ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

نقوم برفع الوعاء من على النار، ثم نضيف إليه الزيوت الطبيعية، والفازلين ونقلب حتى نحصل على خليط مثل الكريم.

نضع الكريم في علبة نظيفة، ثم نقوم باستخدام كل يوم على البشرة قبل النوم لمدة 20 دقيقة كاملة.

بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، يفضل وضع الكريم على البشرة بشكل منتظم حتى نعطي النضارة والحيوية للبشرة في أسرع وقت.

فوائد كريم النشا والخل للبشرة

يحتوي الكريم عدة فوائد رائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-