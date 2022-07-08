كريم النشا ولبان الذكر كولاجين طبيعي لشد البشرة وتفتيحها بشكل مبهر

النشا ولبان الذكر من أروع الكريمات الطبيعية التي تحافظ على نضارة البشرة، وتزيل التجاعيد نهائياً، وتقضي على الخطوط الرفيعة وعلامات تقدم العمر بشكل رائع لأنه يحتوي على بعض المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على شد البشرة وتفتيح لونها، وهو من الكريمات الجبارة التي تتغلغل داخل المسام الواسعة فتزيل البثور السوداء التي تشوه مظهر البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا ولبان الذكر الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا ولبان الذكر السحري

يحتوي الكريم على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من منقوع لبان الذكر.

ملعقة كبيرة من النشا.

مقدار ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا ولبان الذكر الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة وهى كالتالي:-

نحضر وعاء ونضع به منقوع لبان الذكر، والنشا، وعصير الليمون ونقلب برفق حتى يذوب الخليط تماماً. ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. بعد ذلك نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يصبح دافئ. ثم نضيف إليه زيت جوز الهند، وزيت اللوز، والفازلين ونقلب حتى نحصل على خليط مثل الكريم. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ حتى تتفتح المسام المغلقة، ثم نقوم بتوزيع الكريم على البشرة ويترك لمدة 30 دقيقة. ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، يفضل وضع الكريم على البشرة قبل النوم حتى لا نعرض البشرة لأشعة الشمس الضارة. المداومة على وضع الكريم حتى نجعل البشرة صافية وجميلة وبدون تجاعيد نهائياً.

فوائد كريم النشا ولبان الذكر للبشرة

يحتوي الكريم عدة فوائد رائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-