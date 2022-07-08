نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا ولبان الذكر كولاجين طبيعي لشد البشرة وتفتيحها بشكل مبهر في المقال التالي
النشا ولبان الذكر من أروع الكريمات الطبيعية التي تحافظ على نضارة البشرة، وتزيل التجاعيد نهائياً، وتقضي على الخطوط الرفيعة وعلامات تقدم العمر بشكل رائع لأنه يحتوي على بعض المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على شد البشرة وتفتيح لونها، وهو من الكريمات الجبارة التي تتغلغل داخل المسام الواسعة فتزيل البثور السوداء التي تشوه مظهر البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا ولبان الذكر الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بخطوات بسيطة بالمنزل.
مكونات عمل كريم النشا ولبان الذكر السحري
يحتوي الكريم على مكونات بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- كوب من منقوع لبان الذكر.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- مقدار ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا ولبان الذكر الرهيب لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة وهى كالتالي:-
- نحضر وعاء ونضع به منقوع لبان الذكر، والنشا، وعصير الليمون ونقلب برفق حتى يذوب الخليط تماماً.
- ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب باستمرار حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.
- بعد ذلك نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يصبح دافئ.
- ثم نضيف إليه زيت جوز الهند، وزيت اللوز، والفازلين ونقلب حتى نحصل على خليط مثل الكريم.
- بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الدافئ حتى تتفتح المسام المغلقة، ثم نقوم بتوزيع الكريم على البشرة ويترك لمدة 30 دقيقة.
- ثم نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، يفضل وضع الكريم على البشرة قبل النوم حتى لا نعرض البشرة لأشعة الشمس الضارة.
- المداومة على وضع الكريم حتى نجعل البشرة صافية وجميلة وبدون تجاعيد نهائياً.
فوائد كريم النشا ولبان الذكر للبشرة
يحتوي الكريم عدة فوائد رائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- يساعد على تبييض البشرة بشكل رائع.
- يزيل التجاعيد من البشرة ويجعلها تبدو أصغر سناً.
- كما يعطي للبشرة النضارة والحيوية ويزيد من جمالها.
- يقلل من ظهور الخطوط الرفيعة التي تشوه مظهر البشرة.
- كما يساعد على تغذية البشرة بفضل احتوائه على بعض الزيوت الطبيعية.
- يحتوي على نسبة من الكولاجين الطبيعي الذي يحمي البشرة من التجاعيد.
- كما يحتوي على بعض المواد المضادة للأكسدة التي تعمل على شد البشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم النشا ولبان الذكر كولاجين طبيعي لشد البشرة وتفتيحها بشكل مبهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.