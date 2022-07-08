نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخلصي من النمش والكلف نهائياً بوصفات ومكونات طبيعية في المقال التالي

عمر شويل - جدة النمش هو أحد حالات فرط التصبغ التي تظهر في البشرة بشكل منتشر في أنحاء الخدود وفي أماكن متفرقة في الوجه وقد تظهر احياناً باللون البني الداكن أو الفاتح، ويوجد الكثير من الأسباب لظهور النمش قد تكون وراثية احياناً أو أسباب عضوية والبعض يزيد عند التعرض لحرارة الشمس، وجميع الفتيات التي تعاني من النمش تسعى إلى التمتع ببشرة بيضاء ناعمة خالية من النمش خاصةً أن النمش يمكن أن يتطور احياناً ويظهر في صورة ما يعرف بالكلف، ويمكن إزالة النمش بطرق حديثة مثل الليزر ولكن تعتبر تلك الطرق مكلفة ولا يستطيع الجميع علي تنفيذها لذلك دائماً ما نلجأ إلى الحلول البديلة وهي الوصفات العلاجية التي تقضي على النمش ونقدم لكم بعض من الوصفات لإزالة النمش عبر هذا المقال.

وصفات طبيعية لإزالة النمش

وصفة خل التفاح للنمش:

يساعد خل التفاح مع الاستمرار على تفتيح تصبغات البشرة مما يساعد على إزالة النمش ويمكن استخدامه عن طريق مزج ملعقة من خل التفاح بالإضافة إلى ملعقة من العسل الأبيض الذي يستخدم في الكثير من وصفات البشرة ثم تقليبهم معاً ويتم وضع الوصفة على النمش لمدة لا تزيد عن خمسة عشر دقيقة، يكتفي بتكرار الوصفة مرة واحده يومياً قبل النوم.

وصفة دقيق الشوفان والحليب الرائب:

يحتوي دقيق الشوفان على حمض اللاكتيك الذي يعمل على التقليل ظهور التصبغات مما يقلل من ظهور النمش، يتم تحضير الوصفة عن طريق مزج ملعقة صغيرة من الشوفان ويضاف إليه مقدار قليل من الحليب الرائب ويتم تطبيقه فور تحضيره على الوجه في أماكن النمش مع تكرار تلك الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً.

وصفة جل الصبار للتخلص من النمش:

يستخدم جل الصبار أو جل الألوفيرا الشهير في الكثير من الوصفات العلاجية في الحياة اليومية بالنسبة للفتيات فهو يؤدي إلى حماية متكاملة من الأشعة الضارة والأشعة فوق البنفسجية التي يمكن أن تؤدي إلي كثرة وجود النمش مما يساعد وضع جل الصبار الاصلي بكميات معتدلة ولا يفضل وضعه وقت طويل مع التدليك عند وضعه وبعد ذلك غسله جيداً بالماء.