طريقة تحضير سلطة كول سلو على أصولها مثل المطاعم بكل أسرارها وطعمها المميز والشهي

طريقة تحضير سلطة كول سلو مثل المطاعم، يعد طبق السلطة من أهم الأطباق التي لابد من تواجدها على مائدة الطعام كل يوم، ويجب على الجميع بمختلف الفئات العمرية تناول طبق واحد من السلطة على الأقل كل يوم وهذا لأنه من الأطباق التي تحتوي على قيم غذائية كبيرة جدًا و يساعد على الاشباع و يحافظ على اللياقة البدنية ولذلك ينصح جميع خبراء التغذية والأطباء تناول السلطة، ومن أشهر أنواع السلطات التي تقدم في المطاعم في الفترة الأخيرة هي سلطة الكول سلو التي تقدم بجانب دجاج كنتاكي المقرمش، ولذلك أصبحت من أحب وأطعم وألذ أنواع السلطات فهي تتمتع بطعم مميز جدًا ومغذية ومكونات تحضيرها بسيطة وتكاد متواجدة في جميع المنازل، سنقدم لكم طريقة تحضيرها بالخطوات مثل المطاعم.

مقادير تحضير سلطة الكول سلو

السلطة من الأطباق الرئيسية التي تقدم بجانب كافة المأكولات في وجبة الإفطار والعشاء والغداء كما يحرص كافة أطباء التغذية على تناول طبق من السلطة على الأقل كل يوم لكي نمد الجسم بالطاقة والحيوية، اشتهر في الفترة الأخيرة سلطة الكول سلو التي تقدم بجانب الفراخ المحمره في المطاعم، وبدأ الجميع بالبحث عن الطريقة الصحيحة لتحضير سلطة الكول سلو من المنزل وهذا ما سنقدمه لكم، المكونات هي:

1 رأس كرنب افرنجي مقطع شرائح رفيعة.

3 جزر مبشور.

1 رأس كرنب أحمر مقطع شرائح رفيعة.

كوب مايونيز.

ربع كوب عسل.

كوب لبن رايب أو زبادي.

ملح حسب الرغبة.

رشة فلفل اسود.

طريقة تحضير سلطة الكول سلو

من أكثر أنواع السلطات التي يبحث عنها عدد كبير جداً من الأمهات والسيدات هو سلطة الكول سلو، أصبحت هذه السلطة من أحلى وأطعم أنواع السلطات التي تقدم بجانب المشويات والمقليات كما أنها تعد وجبة خفيفة يمكن تناولها على حدي، فهي من السلطات المميزة التي تختلف عن أنواع السلطات الأخرى كما أنها تساعد على الهضم، طريقة التحضير هي:

ناتي برأس الكرنب الأبيض ويفضل أن تكون طازجة.

نقوم بغسل الكرنب بالماء أولا لكي نتأكد من نظفتة وعدم وجود أتربة عليه.

بعد ذلك نقوم بتقطيع رأس الكرنب إلى شرائح رفيعة و متساوية الحجم.

ثم نأتي رأس الكرنب الاحمر ونقوم بغسلها

بالماء ونقطعها شرائح رفيعة جوليان و متساوية الحجم.

بعد ذلك تقوم بتقشير الجزرة بواسطة مقشرة البطاطس.

ثم نقوم ببشر الجزرة شرائح ناعمة ورفيعة.

بعد ذلك نقوم بوضع الخضروات مع بعضهم ونقوم بوضع رشه من الملح على الخضروات ونقلبهم مع بعضهم.

نضع الخضروات في مصفاه ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتخلص الخضروات من السوائل التي بداخله، ويصبح الخضار مقرمش وفرش.

نحضر الدريسنج او صوص سلطة الكول سلو، نضع في وعاء كوب من المايونيز ربع كوب من العسل الأبيض.

نقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا ثم نضيف اللبن الرايب أو الزبادي المتوفر لديك.

نضيف الملح والفلفل الأسود ونقلب جميع مكونات الصوص حتى يمتزجا.

بعد ذلك نقوم بوضع الخضروات في وعاء كبير ونضيف عليها الصوص ونقلبهم مع بعضهم جيدًا حتى يمتزجا و تشرب الخضروات من الصوص.

نضعها في طبق التقديم ونقوم بوضعها في الثلاجة لمدة ربع ساعة ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا.

صوص المايونيز

من المكونات الأساسية في صوص سلطة الكول سلو هو صوص المايونيز لذلك سنقدم لكم طريقة تحضير المايونيز من المنزل بمكونات بسيطة وطريقة سريعة جدًا، المكونات هي:

كوب من الحليب السائل بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من الزيت.

3 معالق عصير ليمون.

4 معالق خل أبيض.

رشه فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

طريقة تحضير المايونيز