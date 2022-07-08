نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كباب حلة بكل سهولة في البيت في المقال التالي

يعتبر كباب الحلة من الأكلات الشعبية المعروفة والمشهورة في الوطن العربية وخاصة في جمهورية مصر العربية، وحيث يتميز كباب الحلة بطعمها الشهي واللذيذ، ‏وحيث أن كباب الحلة يقبل على تناوله الكبار والصغار على حد سواء نظراً لما يحتويه من مذاق رائع ومميز، وحيث أن مكونات كباب الحلة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، كما أن كباب الحلة مكون من قطع من اللحم صغيرة الحجم والبصل والبهارات، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل كباب الحلة بطريقة بسيطة وسهلة وغير مكلفة ولا تأخذ وقت ولا مجهود طويل وتمتلك كباب الحلة مذاق رائع ومميز لا يقاوم ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل كباب الحلة المكونات: نصف كيلو جرام من اللحم مقطع إلى مكعبات حسب الحجم الذي تريدينه .

نصف كوب من الماء .

بصلة واحدة متوسطة الحجم مفرومة فرماً خشناً

فص واحد من الثوم المفروم .

ملعقة كبيرة من السمن .

رشة من ملح الطعام .

رشة من الفلفل الأسود .

رشة من البهارات المشكلة .

قطعة من الفحم . طريقة التحضير : الخطوة الأولى قومي بإحضار إناء متوسطة الحجم ثم ضعي الإناء على النار وبعد ذلك ضعي البصل في الإناء ونشوح البصل لمدة دقيقة واحدة ثم بعد ذلك نضيف إليه قطع اللحم المقطع إلى مكعبات ونقلب اللحم جيداً حتى يتغير لون اللحم ويصبح داكنا ثم نقلل حرارة النار . الخطوة الثانية قومي بإضافة بعد ذلك نصف كوب ماء للحم من وقت لآخر حتى ينضج تماماً دون أن يصبح جافاً وبعد ذلك بعدما يبدأ اللحم عند الاقتراب من النضج تماماً نضيف إليه رشة من ملح الطعام مع رشة من الفلفل الأسود ثم نضيف بعد ذلك رشة من البهارات المشكلة ونترك المكونات حتى ينضج تماماً . الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك برفع الإناء من على النار ثم نضع بعد ذلك ملعقة كبيرة من السمن فى طبق من الألومنيوم ونضع عليها قطعة فحم مشتعلة ثم بعد ذلك نضع الطبق على اللحم فى الحلة ونغطيها لمدة عشرة دقائق حتى ينضج تماماً ثم بعد ذلك أصبح كباب الحلة جاهزاً للتقديم وقدميه ساخناً بجانب الخبز البلدي والسلطات وبالهناء والشفاء . عمر شويل - جدة طريقة عمل كباب حلة بكل سهولة في البيت - ثقفني

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