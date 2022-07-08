فوائد الشاي الأخضر للبشرة والصحة العامة

فوائد الشاي الأخضر متعددة ومتنوعة، فما هو الشاي الأخضر أو الشاي الياباني هو نوع من الشاي يتم تصنيعه على عكس الشاي الأحمر،وهو عباره عن أوراق نبات الشاي الطازجة الأقل معالجة في صورتها الطبيعية، مما يسمح له بالاحتفاظ بمعظم مركباته الصحية المفيدة، حيث أن هناك العديد من الدراسات العلمية التي أكدت أن الشاي الأخضر يحتوي على تركيزات عالية من مضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب، الجسم، البشرة، الدماغ و التي تعمل على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري، والعمل على ضبط معدل ضغط الدم وإنقاص الوزن والعديد من الفوائد الأخرى التي سوف نتطرق لها بالتفصيل من خلال هذا المقال، بالإضافة إلى التركيز على فوائد الشاي الأخضر للبشرة.

أهم فوائد الشاي الأخضر الصحية بصفة عامة

أثبتت الدراسات أن فوائد شرب الشاي الأخضر بالنعناع أو حتى بدون إضافات قادر على تقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة خصوصاً أمراض القلب والأوعية الدموية، هذا وفق ما ذكر في الدراسة الأمريكية لعام 2006 والتي تم نشرها في المجلة الطبية، وما أثبتته أيضاً إحدى الدراسات المنشورة في المجلة البريطانية للتغذية صحة أنه يزيد من مستويات حمض البنزويك الذي يعمل على تخفيف أثر الاحمرار والالتهابات ، كما يحتوي الشاي الأخضر على مادة البوليفينول وفيتامين ب وهـ وغيرهما العديد من الفيتامينات والمركبات الهامة لصحة الإنسان، ومن هنا نتعرف على فوائد الشاي الأخضر على سبيل المعرفة وليس الحصر.

العمل على ضبط مستويات ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

يمنع أكسدة الكوليسترول الضار في الشرايين مما يقلل من مستوى الكوليسترول.

يحافظ على سيولة الدم، والعمل على تعزيز كفاءة الجهاز المناعي.

كما أن شرب الشاي الأخضر قبل النوم يعمل على التمتع بنوم هادئ ويزيد من عملية الاسترخاء.

يعمل تناول الشاي الأخضر على حرق الدهون الزائدة وإنقاص الوزن لاحتوائه على مادة الكافيين ومركبات الفينولات المتعددة ووجود الكاتشينات التي تعمل على حرق الدهون الثلاثية الصعبة.

يعمل على الوقاية من تسوس الأسنان حيث يحتوي على معدن الفلورين.

يساعد الشاي الاخضر على انتظام حركة الأمعاء وزيادة نمو البكتريا النافعة في المعدة.

فوائد الشاي الاخضر للبشرة.

تناولك للشاي الأخضر يومياً بحد أدنى كوبين في اليوم يكون له تأثيرات وفوائد صحية مزهلة، كما أنه قوي بنفس القدر عند استخدامه على البشرة لما له من خصائص وفوائد عند وضعه مباشرة على الجلد في صورة ماسك الشاي الأخضر للبشرة أو تونر أوغيرها؛

تعمل مضادات الأكسدة على مكافحة مظاهر الشيخوخة المبكرة والعمل على تجديد خلايا الجلد الميته، ويستخدم في شكل كريم الشاى الأخضر للبشرة.

معالجة البشرة الدهنية حيث يعمل على تنظيم إنتاج الزيت الطبيعي للبشرة ويستخدم في عمل تونر للبشرة.

يساعد في علاج حب الشباب وانسداد مسامات البشرة، ويكون في شكل غسول شاي الاخضر للوجه.

من فوائد البشرة أيضاً التخلص من خلايا الجلد الميتة حيث أنه يستخدم كمقشر للوجه.

يعمل على تفتيح البشرة وتقليل آثار الهالات السوداء وإلتهابات الجلد والعين من خلال صنع مصل القهوة والشاي الأخضر.

ومن ضمن الفوائد التي سوف تدهشك أن تناوله عن طريق الفم يومياً يعمل على الحماية من أضرار أشعة الشمس.

يساعد في خفض قشرة الرأس فهو غني بمادة البوليفينول التي تساعد في تسريع عملية نمو الشعر وتجديد خلايا جلد فروة الرأس.

وفي العموم فان هناك أراء تقول أن أفضل وقت للحصول على فوائد الشاي الأخضر قبل النوم وعند الصباح على الريق.

كما يجب العلم أن الشاي الأخضر لا يتم تخميره لعمل منقوع للشرب بارد ولكن أفضل طريقة لتناوله هو مغلي بالطريقة المعتادة.