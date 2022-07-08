نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشهر اكلات عيد الاضحي باللحم في السعودية والخليج والبلدان العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة اشهر اكلات عيد الاضحي باللحم واكلات عزومة العيد الكبير المعتمدة بشكل رئيسي على اللحم الضاني والبقري والمفروم وغيرها هي من أكثر أنواع الأطعمة والاكلات التي تمتلئ بها البيوت والمطابخ العربية والإسلامية في أثناء احتفالات عيد الأضحى المبارك وذلك في مختلف الدول العربية والإسلامية ، وسوف نقدم لكم لاحقا مجموعة مميزة من أشهر أكلات عيد الاضحى المبارك.

اطبخ ايه اول يوم العيد ؟

هذا السؤال دون شك يتردد كثيرا على أذهان الغالبية العظمى من الأمهات وربات البيوت مع اقتراب أول أيام عيد الأضحى المبارك ، حيث أنه من المتعارف عليه أن المسلمين دائما ما يقومون بإعداد اطباق الطعام الرئيسية على وجبة الغداء بالاعتماد على الحمل كطبق أساسي ويتم إعداد اللحم بأفكار وطرق مختلفة ومتنوعة ولذيذة للغاية ومن أشهر هذه الأطباق ؛ أكلة الكبسة السُّعُودية الشهيرة، مرقوق اللحم ، الفتة المصرية، اللحم الضاني المطبوخ ، اللحم المشوي، وغيرهم الكثير.

اشهر اكلات عيد الاضحي باللحم

من أهم وأشهر اكلات عيد الاضحي باللحم في السعودية والخليج والبلدان العربية ذات الطعم الحلو اللذيذ والمميز للغاية والتي قلما غابت عن مائدة الطعام خصوصًا في أول أيام العيد الذي يجتمع به جميع أفراد الأسرة وأفراد العائلة معًا أيضًا وجميعها اكلات عربية أصيلة من المطبخ السعودي والخبلجي والعربي، ما يلي:

الكبسة السعودية

الكبسة هي عبارة عن طبق مكون من اللحم الضاني المطبوخ مع الأرز سواء الأزر العادي أو أرز بسمتي ، ويتم إضافة بعض المنكهات إليه مع صوص الصلصة الحمراء.

حيث يتم طهي اللحم وسلقه على النار بالطريقة المعروفة، ثم طهي الأرز بعد نقعه فترة كافية في الماء، والبدء بعد ذلك في تحضير وعاء مسطح ومناسب، وإضافة الأرز إليه ثم وضع قطع اللحم في الأعلى وصب صوص الطماطم الأحمر فوق قطع اللحم.

طبق المرقوق السعودي

تعد أكلة المرقوق واحدة من أشهر الاكلات السعودية الشعبية أيضا التي يفضل عدد كبير من الأشخاص إعدادها في أول أيام العيد وهو يتكون من عجينة خاصة تسمى عجينة المرقوق وأيضًا خلليط اللحم، ويعتمد تحضير خليط أو عجينة المرقوق على من مجموعة من البهارات والمنكهات والخضروات مثل الفاصوليا والباذنجان والطماطم وغيرهم ، ثم يتم إضافتها إلى اللحم والبدء في الطهي والتقليب جيدًا إلى أن يتم الحصول على خليط متجانس وطبق لذيذ وشهي من مرقوق اللحم والخضار، ويمكن الاطّلاع الآن على طريقة عمل المرقوق بالمكونات والخطوات وبعدة طرق سواء مرقوق اللحم والخضار أو غيره بالتفصيل.

طريقة عمل المفطح خروف صغير

يعتبر المفطح من أهم وأشهر الأكلات التي تأتي كثيرًا على مائدة طعام عيد الأضحى في المملكة ودول الخليج؛ وأي طريقة عمل الفطح السعودي على النحو التالي:

المكونات:

خروف ذات حجم صغير أو متوسط، ويكون مذبوح ومنظف وجاهز للاستخدام.

أرز.

بهارات.

ملح وفلفل.

ورق غار.

ثوم.

سمن أو دهن ضاني.

بصلة مفرية.

ملح وفلفل.

التحضير: