وصفة هندية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ لن يتوقف شعرك عن النمو 2 سنتميتر في اسبوع 

تحتاج كل فتاة إلى الظهور بشكل جذاب ومميز أمام الجميع، وجمال الشعر والبشرة يعكس مدى نظافة الفتاة واهتمامها بجمالها، وكثير من الفتيات والسيدات يتعرضن إلى تساقط في شعر الرأس نتيجة الإصابة ببعض الأمراض الصحية أو نتيجة الضعف، ويبحثن بشكل يومي عن وصفات تساعد على تطويل وتكثيف الشعر بدلا من استخدام الكريمات التى تحتاج إلى وقت كبير حتى تعيد للشعر جماله ولمعانه الطبيعي، فالشعر أهم الأشياء التى تهتم بها الفتيات في حياتها، ويفضلن الظهور بشعر طويل وناعم وانسيابي، لذلك سوف نوضح لكم طرق تطويل الشعر من خلال استخدام وصفات طبيعية.

وصفة هندية لتطويل وتكثيف الشعر

بمجرد ملاحظة ضعف الشعر وتساقطه لابد من الفحص طبياً أولاً حتى يتم التأكد من عدم الإصابة بأمراض جسدية، وبعدها يمكن علاج ضعف الشعر من خلال استخدام مكونات طبيعية تساعد على زيادة نموه وكثافته، حيث أن الوصفات الطبيعية تزيد من سرعة نمو الشعر وتكثيفه، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

المكونات

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقتين من جوز الهند.

1 ملعقة من زيت الخروع.

2 ملعقة من زيت السمسم.

طريقة تحضير الوصفة الهندية لتطويل وتكثيف الشعر

لحل مشاكل ضعف الشعر وعدم نموه بشكل طبيعي، وخاصة عند السيدات الحاملات، يفضل أن يستخدم خلطة تلك الزيوت السحرية، لسرعة نمو الشعر وزيادة كثافته ولمعانه بدلا من الاعتماد على الكريمات والشامبوهات الضارة، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.

أولاً يتم غسل الشعر بالماء وتجفيفه وتمشيطه للتخلص من التشابكات والأتربة.

بعدها يتم خلط زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت السمسم في وعاء مع تقليب جميع المكونات.

نبدأ في تدفئة هذه الزيوت على النار.

يتم توزيع خليط الزيوت على الشعر مع التدليك بشكل دائري.

نترك خليط الزيوت على الشعر لمدة ساعة كاملة أو ساعتين.

يفضل تغطية الرأس أثناء تلك الفترة.

بعد مرور الوقت يتم غسل الشعر بالماء الفاتر.

يتم استخدام خلطة الزيوت بشكل يومي حتى يصل الشعر إلى الطول المطلوب.

فوائد استخدام الوصفة الهندية