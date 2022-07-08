نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيولوك العيد.. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي وتغطية مثالية للشيب بدون اي مواد كيميائية في المقال التالي
تعشق النساء التغيير وترغب في تغيير مظهرها في كثير من الأحيان، ومن أشهر طرق التغيير وتحسين المزاج بالنسبة لهن هو صبغ الشعر بعدة ألوان مثل الأحمر، والأصفر، والبني، وغيرها من الألوان، لذا تلجأ بعض النساء إلى صبغ شعرها في صالونات التجميل عن طريق استخدام المواد الكيماوية، والتي تضر بالشعر كثيرًا وتسبب تقصف وتساقط كبير للشعر، وعلى الصعيد الآخر، يفضل البعض اللجوء إلى الوصفات الطبيعية الآمنة التي تصنع في المنزل، ويمكن استفادة الشعر بتلك الوصفات وتغذية الشعر وتقويته.
طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي
تتنوع وصفات صبغ الشعر في المنزل، حيث تختلف المكونات التي تدخل فيها، وذلك حسب نوع الشعر، وفيما يلي نستعرض تلك الوصفات بشيء من التفصيل:
المكونات
- عشر ملاعق كبيرة من مسحوق الحناء.
- ثلاث ملاعق من الكركم.
- ملعقة كبيرة من الخل العادي أو خل التفاح.
- ماء ساخن.
- عصير ليمون.
طريقة التحضير والاستخدام
- نخلط الحناء مع الكركم والخل بالماء الساخن ونمزجهم جيدًا.
- نضيف عصير الليمون إلى الخليط بحيث يصبح متماسكًا.
- نضع الخليط على الشعر ونتركه لمدة 4 ساعات.
- يغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر.
طريقة صبغ الشعر بالكركم للحصول على اللون الأشقر الذهبي
المكونات
- ملعقتان كبيرتان من الكركم.
- ملعقتان كبيرتان من العسل.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- صفار بيضة واحدة.
- ملعقتان من البلسم.
- ملعقتان من الأكسجين.
طريقة التحضير والاستخدام
- نخلط الكركم مع العسل وزيت الزيتون ونمزجهم جيدًا.
- نضيف صفار البيضة مع البلسم والأكسجين إلى الخليط ونمزجهم بشكل جيد.
- نغطي الخليط ونتركه لمدة لا تقل عن 3 ساعات في مكان مظلم.
- نضع الخليط بعدها على شعر مبلول ونتركه لمدة 4 ساعات.
- يغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر.
طريقة صبغ الشعر بالبابونج
المكونات
- ماء مغلي.
- شاي بابونج.
طريقة التحضير والاستخدام
- يتم نقع شاي البابونج في الماء المغلي لمدة نصف ساعة.
- في هذه الخطوة نضع الخليط بعدها على الشعر ونتركه لمدة ساعتين أو ثلاثة حسب نوع الشعر.
- ثم يتم بعد ذلك غسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو
- يتم تكرار الوصفة مرة كل أسبوع وذالك للحصول على شعر افتح في اللون
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