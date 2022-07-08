كريم النشا لإزالة شعر الوجه والجسم من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة 

تعيش الفتيات أصعب أيام حياتها عند إزالة الشعر الزائد من الجسم، حيث تشعر بآلام شديدة والتهابات في البشرة، نتيجة استخدام المعظم منهن وسائل تقليدية لإزالة الشعر الزائد، حيث أن معظم هذه الأدوات تسبب التهابات وغمقان في البشرة، لذلك توقفت معظم الفتيات عن استخدام هذه الأدوات، وهناك البعض يتوجهن إلى استخدام أجهزة الليزر ولكن المعظم لا يقدرن على تكاليفه الباهظة، لذلك يبحثن عن طريقة إزالة شعر الجسم الزائد بالنشا، فهو مكون طبيعي غير مكلف ويساعد على التخلص من شعر الجسم الزائد دون مواجهة أي مشكلة أو التهابات في البشرة.

كريم النشا لإزالة شعر الوجه والجسم

يتوفر النشا في جميع المنازل، فهو مسحوق طبيعي ومشهور بقدرته الممتازة على التخلص من شعر الجسم الزائد وتفتيح لون البشرة، كما إنه موفر ويناسب جميع البشرات ويمكن استخدامه في أي وقت، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

المكونات

ملعقتين من نشا الذرة.

بياض بيضة.

ملعقة من لبن زبادي.

قطعة قماش.

طريقة تحضير كريم النشا لإزالة شعر الوجه والجسم

لا يمكن للفتيات وربات البيوت ترك شعر الجسم، فلابد من إزالته والتخلص منه، لذلك تحرص الفتيات على استخدام طرق الإزالة المناسبة لها، ولكن معظم هذه الأدوات تسبب التهابات في البشرة، ولكن المكونات الطبيعية بسيطة وغير ضارة مثل النشا، ويمكن استخدامه في تفتيح لون البشرة وإزالة الشعر من خلال إتباع الخطوات التالية.

أولاً يتم خلط النشا وبياض البيضة في وعاء ونقلب المكونين.

بعدها يتم توزيع الخليط على البشرة بعد تنظيفها.

يترك لمدة عشر دقائق.

يتم التخلص من الشعر من خلال إزالة الخليط بقطعة القماش.

تليها خطوة تنظيف البشرة بالماء وترطيبها باللبن الزبادي.

فوائد النشا للبشرة

يمكن استخدام النشا في حل مشاكل الشعر، وكذلك في كل مشاكل البشرة وفي التخلص من شعر الجسم الزائد، فهو متعدد الاستخدامات، حيث تتمثل فوائدة السحرية في الآتي.