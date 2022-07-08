نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخميرة غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي يرطب الشعر الخشن وينعمه من أول استعمال في المقال التالي

تتعدد الوصفات الطبيعية التي تستخدم ككيراتين طبيعي تعمل على فرد الشعر وتنعميه وإكسابه مظهراً حيويا ولامعاً، وذلك بالاستعانة ببعض المكونات الطبيعية المتوفرة في أي منزل، بدون الحاجة إلى اللجوء إلى كريمات الفرد أو منتجات البروتين والكيراتين، حيث أثبتت تجارب نسبة كبيرة من السيدات إلى أن أغلب منتجات الكيراتين والبروتين تحتوي على نسبة عالية من مادة الفورمالين التي تعمل على فرد الشعر بشكل فوري، إلا أنها تتسبب في تساقط الشعر وتلفه وتقصفه خلال فترة زمنية قصيرة جداً فور انتهاء مفعوله على الشعر. بالخميرة غيري شعرك 180 درجة المكونات باكيت من الخميرة الجافة.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

بيضة واحدة.

ملعقتان من خل التفاح. طريقة التحضير والاستخدام قومي بمزج المكونات السابق إعدادها في وعاء كبير الحجم جيداً، حتى تحصلي على خليط متجانس القوام، ثم انتظري قرابة 10 دقائق (حتى تختمر الخميرة مع باقي المكونات، بما يسرع من مفعولها).

قسمي شعرك إلى أجزاء متساوية، ثم افردي الماسك على جميع أجزاء شعرك، وانتظري لمدة 60 دقيقة (مع تغطية شعرك بالبونيه).

اغسلي شعرك بالماء والشامبو.

ضعي القليل من البلسم على شعرك مع الابتعاد عن الجذور والتركيز على الأطراف، واتركيه لمدة 10 دقائق، ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

وستلاحظين الفرق بنفسك في حصولك على شعر ناعم ومفرود في أقل وقت ممكن. وصفة البيض لفرد الشعر الخشن المكونات بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. طريقة التحضير والاستخدام في البداية عليك خلط كل من الأبيض ومع ملعقة كبيرة من زيت الخروع مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز .

نمزج جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض

نترك الخليط يخمر لمدة ساعتين

نقوم بوضع الخليط علي الشعر ويترك لمدة 3 ساعات

يتم غسل الشعر بالماء والشامبو جيداً

يتم تكرار الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على نتيجة فعالة هذه الوصفات التي قدمناها لكم طبيعية وتعمل علي فرد الشعر الخشن وتنعيمه وليس تحتوي علي أي مواد كيميائية تضر بفروة الشعر فيمكن للفتيات الذين يعانون من خشونة الشعر استخدام هذه الوصفات الطبيعية لفرد الشعر عمر شويل - جدة بالخميرة غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي يرطب الشعر الخشن وينعمه من أول استعمال - ثقفني

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