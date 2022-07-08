اقوي وصفة لتبيض الوجه والجسم من التصبغات والبقع الداكنة تبيض فوري من أول استعمال 

تتعدد الطرق التى يمكن من خلالها تبيض بشرة الجسم، فمنها طرق طبيعية ومنها كريمات صناعية، ولكن تفضل معظم الفتيات استخدام الوصفات الطبيعية التي تساعد على إزالة خلايا الجلد الميت وتعيد للبشرة جمالها ونضارتها، ويتم التخلص من الأماكن الداكنة في الجسم، كما أن هذه الوصفات تكون آمنة على البشرة بشكل كبير، ويمكن تحضيرها في المنزل خلال دقائق، حيث أن الكريمات الصناعية تترك آثار على البشرة وتسبب ظهور التصبغات وتضر البشرة، لذلك يفضل الإعتماد على الوصفات الطبيعية التى سوف نوضحها لكم خلال السطور التالية والتى تساعد على تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها.

اقوي وصفة لتبيض الوجه والجسم

تساعد البشرة النقية كل فتاة في الاستغناء عن استخدام كريمات التفتيح الصناعية، وتكون البشرة مشرقة ولامعة، وبالتالي تكون الفتيات في حاجة أقل لمستحضرات التجميل، كما تكون مكونات وصفة تبيض البشرة معظمها من المنزل، وتتمثل المكونات في الآتي.

المكونات

ملعقة من عصير الليمون.

1 ملعقة من النشا كبيرة.

ماء ورد ملعقة صغيرة.

صودا الخبز ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير والاستخدام

وصفات تبيض البشرة متعددة ولكن الفتيات تفضل البحث عن الأكثر فاعلية على البشرة، والتى تساعد على حل مشاكلها خلال وقت بسيط، حيث يساعد عصير الليمون على التخلص من خلايا الجلد الميت، والنشا يزيد من شد البشرة وإزالة الأماكن الداكنة، لذلك يمكن استخدام هذه الوصفة السحرية في تبيض البشرة من خلال إتباع الخطوات التالية.

تحتاج البشرة إلى نظافة من الأتربة قبل توزيع الخليط عليها.

بعدها يتم خلط عصير الليمون والنشا وماء الورد وصودا الخبز في وعاء.

يتم توزيع الخليط على البشرة ويترك لمدة عشر دقائق.

بعد انتهاء الوقت يتم غسل البشرة بالماء وترطيبها.

يمكن تكرار استخدام الماسك مرتين في الأسبوع.

وصفة الكركم والنشا لتبيض الأماكن الغامقة

المكونات

ملعقة من الكركم صغيرة.

1 ملعقة من النشا.

ملعقتين من ماء الورد.

زيت زيتون.

طريقة التحضير والاستخدام