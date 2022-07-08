وداعاً لرائحة العرق.. اقوي مزيل عرق طبيعي من صنع يديكي مهما كانت رائحة العرق كريهة ستصبح كالمسك من أول استعمال 

يساعد مزيل العرق على التخلص من رائحة العرق الكريهة، ويساهم في تعطير الجسم وعدم انبعاث روائح غير مرغوب فيها أمام الجميع، لذلك يستخدم الكثير مزيلات عرق صناعية تقوم بهذه المهمة الصعبة، وخاصة في فصل الصيف تنتشر الروائح الكريهة نتيجة درجات الحرارة المرتفعة وزيادة التعرق، ولكن تسبب مزيلات العرق الصناعية ظهور أماكن داكنة في البشرة، وتصبح البشرة غير جذابة وبيضاء، لذلك يبحث جميع الفتيات عن مزيلات عرق طبيعية، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل يساعد على تعطير الجسم وتفتيح لون البشرة وتوحيد لونها.

اقوي مزيل عرق طبيعي

لا يمكن للجميع الإستغناء عن مزيل العرق، حيث يساعد في تعطير الجسم وجعل رائحة الجسم مميزة، وخاصة في فصل الصيف تزيد نسبة التعرق عن فصل الشتاء، ويرغب الجميع في التخلص من هذه المشكلة المحرجة، ويمكن لكي سيدتي تحضير مزيل عرق طبيعي في المنزل خلال دقائق وبمكونات موفرة، من خلال توفير المكونات التالية.

المكونات

ملعقتين من الشبه.

ملعقة من بودرة الأطفال.

2 ملعقة من بلسم جسم مناسب ومعطر.

علبة زجاجية نظيفة.

طريقة التحضير والاستخدام

تساعد الشبه على تعطير بشرة الجسم والقضاء على الروائح الكريهة، كما تساعد بودرة الأطفال على تفتيح لون البشرة تحت الابطين، والبلسم مرطب ممتاز للبشرة، لذا فهي وصفة ممتازة للتخلص من رائحة العرق الكريهة والذهاب إلى العمل بثقة أمام الزملاء، كما إنها موفرة وطبيعية ولا تترك آثار سلبية على البشرة، ويمكن تحضيرها من خلال إتباع الآتي.

نحضر وعاء ونضع فيه الشبه وبودرة التلك وبلسم الجسم ونقلب جميع المكونات.

نضع مزيل العرق في علبة زجاجة نظيفة.

يمكن استخدامه قبل الخروج من المنزل أو حسب الرغبة.

طريقة صنع مزيل عرق طبيعي

المكونات

ملعقة من زبدة الشيا كبيرة.

1 ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقتين من صودا الخبز.

ثلاث ملاعق من زيت الياسمين.

طريقة التحضير والاستخدام