عيد الاضحى اكيد يعني اللحمة الضاني ، وكلنا طول ايام العيد بنحاول ننوع في طبخ اللحمة للقطع المختلفة من الخروف ، ما بين مسلوق مع الفتة, مشوي على الفحم, او في الفرن ، والنهاردة هنشوف مع بعض طريقة عمل فخدة الخروف المشوية في الفرن مع الخضار.

طريقة عمل فخدة الخروف المشوية في الفرن:

المقادير:

– فخدة خروف.

– 2 حبة جزر, متقطعة شرايح.

– 2 عود كرات, متقطع شرايح.

– 2 حبة بصل, متقطعة شرايح او مكعبات كبيرة.

– 5 فصوص ثوم, متقطعين شرايح.

– 2 حبة ليمون, متقطعة شرايح.

– 1 معلقة كبيرة زعتر مخفف.

– 1 معلقة كبيرة روزماري.

– 1 كوباية ماية.

مقادير التتبيلة:

– 2 كوباية زبادي.

– 2 معلقة كبيرة خل.

– 2 معلقة كبيرة عسل.

– 1 معلقة كبيرة زعتر مجفف.

– 1 معلقة كبيرة سكر.

– 1 معلقة كبيرة ملح.

– 1 معلقة صغيرة فلفل اسود.

– ½ معلقة صغيرة جوزة الطيب.

– 1 معلقة كبيرة ثوم مفروم.

– 1 معلقة كبيرة زنجبيل مفروم.

– 1 معلقة كبيرة زبدة, سايحة.

طريقة التحضير:

1- اعملي فتحات في فخدة الخروف بالسكينة عشان التتبيلة تدخل جواها كويس.

2- في طبق كبير امزجي كل مقادير التتبيلة وقلبيهم كويس مع بعض ، ادهني فخدة الخروف بالتتبيلة كويس جدا من كل الجوانب ودخليها في الفتحات ، لفيها بالبلاستيك وسيبيها في التتبيلة ليلة كاملة في التلاجة.

3- هاتي صينية كبيرة تاخد حجم الفخدة ، حطي فيها ورق فويل ، وزعي عليها الخضار المتقطع (ماعدا البصل والثوم) بشكل متساوي ، وتبيله بالزعتر, الروزماري, واوراق الغار.

4- صبي كوباية ماية بين الخضار ، وغلفي الصينية بالورق الفويل ، واعملي فتحات بالسكينة في الورق الفويل من فوق عشان نكهة الخضار تطلع على اللحمة.

5- فوق ورق الالومنيوم المخرم اللي فيه الخضار حطي الفخدة ، وحطي حواليها شرايح البصل والثوم.

6- او بدل الورق الفويل ممكن تحطي شبكة على الصينية وتخلي الخضار في الصينية من تحت ، وحطي الفخدة فوق الشبكة.

7- دخلي الصينية لفرن سخنة لمدة 3 ساعات تقريبا او لحد ما تحسي ان اللحمة استوت وبقت طرية ، وطول ما هي في الفرن راقبيها لحد ما تستوي.

8- كده الفخدة تبقى جاهزة ، حطيها في طبق التقديم وحواليها الخضار ، وممكن تقدمي معاها ارز او بطاطس مشوية.

طريقة تانية للتتبيلة:

هنقولكم طريقة تانية تتبلي بيها الفخدة ، تقدري تختاري الطريقة اللي تفضليها اكتر.

المقادير:

فخدة خروف.

4 فصوص ثوم, مفرومين.

1 معلقة كبيرة زيت زيتون.

1 معلقة كبيرة روزماري متقطع.

1 معلقة كبيرة زعتر.

1 معلقة كبيرة مسطردة.

1 معلقة كبيرة ملح.

2 معلقة صغيرة فلفل اسود.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات كلها مع بعض وتبلي بيها الفخدة كويس ، واعمليها بنفس الطريقة اللي قولناها فوق.

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