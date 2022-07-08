عيد الاضحى اكيد يعني اللحمة الضاني ، وكلنا طول ايام العيد بنحاول ننوع في طبخ اللحمة للقطع المختلفة من الخروف ، ما بين مسلوق مع الفتة, مشوي على الفحم, او في الفرن ، والنهاردة هنشوف مع بعض طريقة عمل فخدة الخروف المشوية في الفرن مع الخضار.
طريقة عمل فخدة الخروف المشوية في الفرن:
المقادير:
– فخدة خروف.
– 2 حبة جزر, متقطعة شرايح.
– 2 عود كرات, متقطع شرايح.
– 2 حبة بصل, متقطعة شرايح او مكعبات كبيرة.
– 5 فصوص ثوم, متقطعين شرايح.
– 2 حبة ليمون, متقطعة شرايح.
– 1 معلقة كبيرة زعتر مخفف.
– 1 معلقة كبيرة روزماري.
– 1 كوباية ماية.
مقادير التتبيلة:
– 2 كوباية زبادي.
– 2 معلقة كبيرة خل.
– 2 معلقة كبيرة عسل.
– 1 معلقة كبيرة زعتر مجفف.
– 1 معلقة كبيرة سكر.
– 1 معلقة كبيرة ملح.
– 1 معلقة صغيرة فلفل اسود.
– ½ معلقة صغيرة جوزة الطيب.
– 1 معلقة كبيرة ثوم مفروم.
– 1 معلقة كبيرة زنجبيل مفروم.
– 1 معلقة كبيرة زبدة, سايحة.
طريقة التحضير:
1- اعملي فتحات في فخدة الخروف بالسكينة عشان التتبيلة تدخل جواها كويس.
2- في طبق كبير امزجي كل مقادير التتبيلة وقلبيهم كويس مع بعض ، ادهني فخدة الخروف بالتتبيلة كويس جدا من كل الجوانب ودخليها في الفتحات ، لفيها بالبلاستيك وسيبيها في التتبيلة ليلة كاملة في التلاجة.
3- هاتي صينية كبيرة تاخد حجم الفخدة ، حطي فيها ورق فويل ، وزعي عليها الخضار المتقطع (ماعدا البصل والثوم) بشكل متساوي ، وتبيله بالزعتر, الروزماري, واوراق الغار.
4- صبي كوباية ماية بين الخضار ، وغلفي الصينية بالورق الفويل ، واعملي فتحات بالسكينة في الورق الفويل من فوق عشان نكهة الخضار تطلع على اللحمة.
5- فوق ورق الالومنيوم المخرم اللي فيه الخضار حطي الفخدة ، وحطي حواليها شرايح البصل والثوم.
6- او بدل الورق الفويل ممكن تحطي شبكة على الصينية وتخلي الخضار في الصينية من تحت ، وحطي الفخدة فوق الشبكة.
7- دخلي الصينية لفرن سخنة لمدة 3 ساعات تقريبا او لحد ما تحسي ان اللحمة استوت وبقت طرية ، وطول ما هي في الفرن راقبيها لحد ما تستوي.
8- كده الفخدة تبقى جاهزة ، حطيها في طبق التقديم وحواليها الخضار ، وممكن تقدمي معاها ارز او بطاطس مشوية.
طريقة تانية للتتبيلة:
هنقولكم طريقة تانية تتبلي بيها الفخدة ، تقدري تختاري الطريقة اللي تفضليها اكتر.
المقادير:
فخدة خروف.
4 فصوص ثوم, مفرومين.
1 معلقة كبيرة زيت زيتون.
1 معلقة كبيرة روزماري متقطع.
1 معلقة كبيرة زعتر.
1 معلقة كبيرة مسطردة.
1 معلقة كبيرة ملح.
2 معلقة صغيرة فلفل اسود.
طريقة التحضير:
اخلطي المكونات كلها مع بعض وتبلي بيها الفخدة كويس ، واعمليها بنفس الطريقة اللي قولناها فوق.
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