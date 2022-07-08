كيك الماء المغلي السريع الاقتصادي هشة ولذيذة وسر الارتفاع الشاهق أسرع تحلية ستبهر أسرتك

تختلف طرق عمل الكيك من مطبخ إلى آخر، ونجد أنه من الغريب أن نقوم بإعداد الكيك بالماء المغلي، إلا أن هذه الطريقة من الطرق المضمونة والسهلة في التحضير، إذ يمكنك الحصول على كيك هش من خلال هذه الطريقة، لذلك سنقوم بعرض كل تفاصيل عمل كيك الماء المغلي في سطور المقال القادمة حتى تعدي ألذ كيك اقتصادي.

كيك الماء المغلي

عندما لا تجد أن اللبن متوفر لديك في مطبخك لا تقلقي فسأجعلك تعدين ألذ كيك إقتصادي بسهولة، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

عدد 1 حبة من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

عدد 1 كوب إلا ربع من السكر الأبيض الناعم.

عدد ¾ كوب من الماء المغلي.

¼ كوب من زيت الذرة.

عدد 1 كوب ونصف من الدقيق متعدد الاستخدامات.

عدد 1 ملعقة صغيرة من الكيك شيف.

عدد 1 ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

نقطة من الخل.

كيكة بالماء الساخن

ضعي البيض في وعاء، واخفقي بالمضرب اليدوي.

ضعي السكر على البيض المخفوق واستخدمي المضرب مرة أخرى.

ضعي الفانيليا، ثم ضعي الماء المغلي عليهم، ثم اخفقي بالمضرب.

قومي بإضافة على هذا الخليط السائل في النهاية الخل، وأضيفي معه الزيت.

في بولة الخلط ضعي الكيك شيف وضعي عليه البيكنج صودا وقلبيهم، ثم ضعي عليهم الدقيق.

قلبي المكونات، ثم قومي بوضع الخليط السائل عليه وقلبيه.

بعد أن تجدي أن الخليط أصبح متجانس أحضري صينية صغيرة وادهنيها بالزيت، وقومي برش الدقيق بها.

اسكبي عجين الكيك بها.

سخني الفرن جيدًا، وضعي به الكيك العجين.

اتركيها في الفرن لمدة عشرين دقيقة، ثم أطفئي النار واتركيها حتى تهدأ داخل الفرن حتى لا تهبط.

اخرجيها من الفرن وغطيها بفوطة.

اخرجيها من الفرن وغطيها بفوطة. بعد أن تبرد قليلًا قطعيها، وقدميها مع كوب الشاي.

يمكنك تزيينها بصوص الشيكولاتة.

في نهاية المقال فقد عرضنا لكم طريقة عمل كيك الماء المغلي والذي يعد من أنواع الكيك الإقتصادي، والتي لا تحتاج إلى وجود اللبن الحليب بها، ويمكنك تحضيره كوجبة إفطار لذيذة خفيفة فهي غنية بالكثير من العناصر الغذائية، عليكم تحضيرها حينما تحتارون في تحضير تحلية لذيذة.