نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كوني ملكة جمال في العيد هاتي قهوة وحليب وتعالي أقولك تبيضي أزاي وتزيلي الأسمرار والبقع الغامقة في المقال التالي

ماسك مكون من القهوة والحليب من أضمن وأحسن الماسكات الآمنه والطبيعية والتى تناسب جميع أنواع البشرة مثل البشرة الحساسة والبشرة الدهنية والبشرة الجافة، وسوف نقدم إليكي ماسك مكون من القهوة والحليب والزبادي والعسل الأبيض وعصير الليمون وعصير الخيار فيمكن تحضير هذا الماسك فى أقل وقت ممكن فى المنزل ومكوناته متوفرة فى كل مطبخ وبتكلفة بسيطة جدا، فالوجه الأبيض يزيد من جمال الفتيات والسيدات، وسبب إسمرار البشرة مثل التعرض لأشعة الشمس الساخنة، وعدم تنظيف وتقشير البشرة وإزالة خلايا الجلد الميتة، وكثرة إستخدام كريمات التفتيح التى تعرض البشرة إلى الإسمرار فتلجأ بعض الفتيات والسيدات إلى إستخدام منتجات وماسكات صناعية. مكونات ماسك القهوة والحليب لتبييض الوجه أربعة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من العسل الأبيض

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الخيار

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الماء

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من ماء الأرز

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

ثلاثة ملاعق صغيرة الحجم من زيت الليمون طريقة عمل ماسك القهوة والحليب لتبييض الوجه أولا نقوم بتنظيف الوجه بماء الورد ثم تجفيفه بقطعة من القطن.

ثم نحضر وعاء ونضع به القهوة والحليب السائل ثم يتم التقليب حتى تمام ذوبان القهوة جيدا.

ثم نقوم بإضافة الزبادى والعسل الأبيض وعصير الليمون وعصير الخيار والنشا وماء الأرز ودقيق الشوفان والماء وزيت الليمون إلى خليط القهوة والحليب ثم نقوم بمزج باقي المكونات حتى يعطينا خليط متداخل.

وبعد ذلك نقوم بوضع الخلطة على البشرة ونوزعها برفق وبحركة دائرية ونتركها على الوجه لمدة خمسة عشر دقيقة.

وبعد إنتهاء الوقت نغسل الوجه بالماء البارد حتى يعمل على فتح المسام، ويمكن إستخدام كريم مرطب مناسب للبشرة بعد إستخدام الماسك، ويكرر ماسك القهوة والحليب يوم بعد يوم ولمدة ثلاثة أسابيع.

وبعد ذلك سوف نلاحظ بياض وتفتيح الوجه بشكل جميل وجذاب بإستخدام هذا الماسك الرهيب. عمر شويل - جدة كوني ملكة جمال في العيد هاتي قهوة وحليب وتعالي أقولك تبيضي أزاي وتزيلي الأسمرار والبقع الغامقة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوني ملكة جمال في العيد هاتي قهوة وحليب وتعالي أقولك تبيضي أزاي وتزيلي الأسمرار والبقع الغامقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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