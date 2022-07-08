نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي مقشر منزلي لتبييض وتقشير اليدين والرجلين والجسم وإزالة البقع والأسمرار للأبد في المقال التالي

من أكثر المناطق فى الجسم التى تحتاج إلى الإهتمام بالتقشير هى منطقة اليدين والرجلين لأنها دائما من المناطق المكشوفة، ولأنها أكثر إستخداما فى حياتنا اليومية سواء كان فى مكان العمل أو فى المنزل فهى تتعرض دائما إلى مؤثرات وملوثات البيئة مثل الأتربة والشمس الحارة لذلك تحتاج اليدين والرجلين إلى التقشير فبعض من الفتيات والسيدات يستخدمون وصفات مكونة من مجموعة كريمات، والتى تباع بأغلى الأسعار والبعض لا يستطيع شرائها فهذا خطأ كبير تقع فيه أغلب الفتيات لأنه يجعل اليدين والرجلين يظهروا بمظهر قبيح وغير جيدا لإحتوائها على عناصر ضارة تسبب فى قفل مسام الجلد فتعمل على ظهور الحبوب والبقع الحمراء التى يصعب علاجها وتترك آثار بقع سوداء، وتسبب فى جفاف الجلد فبالتالي يتراكم الجلد الميت وتظهر تجاعيد بالوجه. مكونات خلطة تقشير اليدين والرجلين إثنين ملعقة كبيرة الحجم من مطحون الترمس

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من مطحون القرنفل

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكركم

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت إكليل الجبل

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من القهوة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من النشا

كمية مناسبة من الماء البارد طريقة عمل خلطة لتقشير اليدين والرجلين أولا نقوم بتحضير وعاء ثم نضع فيه مطحون الترمس ودقيق الشوفان ومطحون القرنفل والكركم والقهوة والسكر والنشا ثم يتم التقليب بملعقة خشبية.

ثم نضيف إلى هذه الخليط الزبادي وزيت إكليل الجبل وكمية مناسبة من الماء تناسب هذا الخليط ثم يتم التقليب للحصول على مزيج متجانس.

ثم نقوم بتنظيف اليدين والرجلين جيدا بالماء حتى نزيل أى متسخات بها.

وبعد ذلك نقوم بوضع هذه الخلطة على اليدين والرجلين ثم نتركها لمدة ثلاثون دقيقة.

وبعد أن تجف الخلطة نقوم بفركها ثم غسلها بالماء حتى نتخلص من آثار الخلطة، وتكرر هذه الوصفة ثلاثة مرات فى الأسبوع ولمدة شهر، وسوف نلاحظ نعومة وبياض اليدين والرجلين بشكل جذاب. عمر شويل - جدة أقوي مقشر منزلي لتبييض وتقشير اليدين والرجلين والجسم وإزالة البقع والأسمرار للأبد - ثقفني

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