لو مصري أصيل.. الكرشة بالشوربة بدون زفارة والطعم خطير وأهم فوائدها

لعشاق الأكلات المصرية نقدم لكم طريقة عمل الكرشة بالشوربة التي تزايد البحث عنها خلال الآونة الأخيرة تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تواجه بعض ربات البيوت صعوبة في إعداده هذا الطبق ذو المذاق الرائع المميز لذا وجب التنويه عن المقادير المضبوطة والتكات والإضافات التي تعزز نكهة الكرشة الرائعة.

الكرشة بالشوربة

تعددت طرق إعداد طبق الكرشة اللذيذ فالبعض يفضلها محمرة والبعض الآخر يفضلها بالصلصة بينما تظل الكرشة المسلوقة بمذاقها المميز وطعمها الخطير هي الأفضل على الإطلاق لذا سنقوم بعرض طريقة تحضيرها بالتفصيل، وهي كالتالي:

مكونات طبق الكرشة

كيلو كرشة.

بصلة صغيرة الحجم.

5 فصوص ثوم مفروم.

½ ملعقة حبهان مطحون.

ورق لورا.

القليل من الزنجبيل.

رشة من القرفة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

ملعقة من الزبدة أو زيت الذرة.

ماء مغلي.

طريقة عمل الكرشة بالتفصيل

في البداية ينبغي تنظيف الكرشة بعناية ويفضل نقعها في مقدار من الخل والليمون والدقيق للتأكد من نظافتها ثم تقطع إلى مكعبات متوسطة الحجم.

يقطع البصل إلى مكعبات صغيرة الحجم.

وضع وعاء على النار مع إضافة ملعقة من الزبدة أو الزيت.

يشوح البصل في الزبدة أو الزيت حتى يتغير لونه ثم يضاف الثوم والقرفة والحبهان والزنجبيل وتقلب المكونات مع بعضها جيدًا.

يضاف الماء المغلي إلى الخليط السابق ويترك حتى الغليان.

يتم إضافة الكرشة إلى الخليط عقب الغليان وتترك حتى تنضج تمامًا.

يفضل تسوية الكرشة على درجة حرارة متوسطة للحصول على طبق مميز من الكرشة المسلوقة.

تقدم الكرشة في أطباق التقديم.

فوائد الكرشة

تحتوي الكرشة على العديد من العناصر ذات القيمة الغذائية العالية لذا تتعدد فوائدها، وهي كالآتي:

تقوي العظام لاحتوائها على الكالسيوم الذي يعزز من صحة الجسم بصفة عامة.

مناسبة جدًا عند إتباع الحميات الغذائية لاحتوائها على سعرات حرارية قليلة.

في نهاية مقال الكرشة بالشوربة حيث تم توضيح خطوات إعداد الكرشة المسلوقة بالتفصيل مع ذكر المقادير والمكونات المضبوطة التي تضمن لربة المنزل إعداد طبق مميز لا مثيل له، مع عرض بعض فوائد هذا الطبق المميز اللذيذ.