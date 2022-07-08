كفتة الفراخ في الفرن خطوة بخطوة بكل التكات والأسرار لطعم رائع

كفتة الفراخ، يعتبر هذا النوع من الأطعمة، من أفضل الأكلات التي قد نتناولها، بل وأسرعها، حيث أنه يمكننا أن نقوم بتحضير هذا الطعام بشكل سريع جدًا، كما أن الكفتة تعتبر من الأكلات التي تتحلى بمذاق طيب وشهي، وفي نفس ذات الوقت تعتبر من الأطعمة الخفيفة على المعدة، هذا ما يجعلها تتصدر قوائم الطعام في الكثير من المطاعم حول العالم، سواء كانت كفتة الدجاج، أو كفتة اللحم الشهية.

كفتة الفراخ

الكثير من ربات المنازل نجدهم يبحثون بشكل ملح، عن الطريقة التي يمكنهم من خلالها تحضير هذا النوع من الكفتة.

وذلك بدلًا من اللجوء للمطاعم والمحلات لشرائها، أو شرائها من السوبر ماركت وتحميرها فقط، فكل أم تحرص على صحة وسلامة أسرتها.

وتسعى لتقديم أفضل الوجبات الغذائية، بشرط أن تكون صحية ومفيدة لها، ولأطفالها، ومن هنا سوف نقدم لكم أفضل طريقة لتحضير كفتة الدجاج.

طريقة تحضير كفتة الدجاج

المكونات

نصف كيلو من الدجاج المخلي المفروم.

عدد ثمرتان من الفلفل الأخضر.

كوب من البصل المهروس.

صحن صغير من البقدونس المهروس.

صحن صغير من مسحوق البقسماط.

عدد بيضة واحدة.

رشة ملح.

4 ملاعق من البهارات المخصصة للدجاج.

ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود الناعم.

ربع كوب من الزيت النباتي.

قطعتان من الفحم.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار وعاء فارغ، ونضع بع كمية البصل والفلفل التي لدينا، ثم نضيف لهم البيضة وكذلك البقسماط، ونقوم بخلطهم.

بعد ذلك نقوم بإضافة الدجاج لهذا الخليط، ثم نقوم بوضع باقي المكونات التي لدينا، وعلينا أن نمزج كل ذلك، حتى نلاحظ أن الدجاج أصبح جزء لا يتجزأ من هذه المكونات.

هنا علينا أن نقوم بعمل أصابع الكفتة على الأسياخ الخشبية، ثم نقوم بدهان الجزء الخارجي للكفتة بواسطة الزيت.

بعد الانتهاء من هذه المرحلة، نقوم بوضع أصابع الكفتة في صينية، ثم نقوم بتغطيتها بواسطة ورق الألومنيوم، ونضعها على النار.

بعد أن نلاحظ أن الكفتة نضجت تمامًا، علينا أن نقوم بإشعال الفحم، ونضعه في الصينية، ولكن يجب أن نضع بعض الزيت على الفحم، قبل إشعاله.

هنا نكون قد انتهينا من مقالنا ونكون قد استعرضنا لكم خطوات تحضير كفتة الفراخ بالتفصيل، حيث أنه من خلال هذه الطريقة، سوف يمكنكم تحضير أفضل كفتة يمكنكم أن تأكلونها على الاطلاق.