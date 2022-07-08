نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روتين العيد الاضحى من الصفر حتى إطلالة مميزة وجذابة وبشرة مثالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لتحظي بإطلالة مميزة وبشرة صافية عليكِ باتباع روتين العيد باعتباره من العادات الجميلة التي لا غنى عنها قبل العيد، تستعد النساء لهذه الليلة المميزة بعد مجهود جبار في التنظيف وشراء المستلزمات لذا وجب التنويه عن الخطوات التي تتيح للمرأة الاستمتاع بليلة مميزة كمكافأة لها عن كل المجهود المبذول في سبيل إرضاء الجميع وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

روتين العيد

هناك الكثير من الاستعدادات لاستقبال هذه الليلة المميزة سواء بتجهيزات العيد والعزومات إضافة إلى المهام المنزلية الكثيرة ومع كل هذه المهام لا تنسى النساء الاهتمام بنفسها في ليلة العيد حيث تتعدد استعدادات المرأة لهذه الليلة، فيما يلي توضيح ذلك:

تنظيف البشرة

الخطوة الأولى في الروتين هو تنظيف البشرة بعمق حيث ينصح باستخدام غسول مناسب للوجه صباحًا ومساءًا للتخلص من الأتربة والدهون المتراكمة على الوجه مما يمنح البشرة مظهر صحي أكثر حيوية.

تقشير البشرة

لإعادة إحياء البشرة الباهتة ينبغي استخدام إحدى المقشرات الخفيفة الملائمة للبشرة للتخلص من الجلد الميت ينصح خبراء العناية بالبشرة بضرورة تقشير البشرة مرتين أسبوعيًا للحصول على بشرة أكثر إشراقة وحيوية، تفضل الكثير من النساء استخدام بعض المواد الطبيعية القادرة على تقشير البشرة بفعالية وأمان تام.

سيروم فيتامين سي

أشار الكثيرون إلى فعالية هذا السيروم في توحيد لون البشرة والقضاء على مشكلة تصبغات الوجه بشكل نهائي لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي لها دور كبير في إعادة التوهج والإشراقة للبشرة الباهتة.

ماسكات الوجه

وهي إحدى العناصر الأساسية الهامة في هذا الروتين حيث تساهم هذه الماسكات في حل الكثير من مشاكل البشرة خصوصًا مشكلة البقع الداكنة والتجاعيد وزيوت البشرة الزائدة.

ترطيب البشرة بعمق

وهي الخطوة الأخيرة في الروتين والتي تضيف الحيوية والنضارة للبشرة لذا يفضل استخدام أي مرطب طبيعي ملائم للبشرة.

في نهاية مقال روتين العيد حيث تم التعرف على مجموعة من الخطوات الضرورية القادرة على إعادة الحيوية والنضارة للبشرة بعد المجهود الكبير الذي تقوم به أغلب النساء استعدادًا للعيد من تنظيفات منزلية لا تنتهي وشراء مستلزمات العيد.