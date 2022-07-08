نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأحلى ضحكة.. تنظيف جير الاسنان بفاعلية وأنسى الاحراج بطرق طبيعية بدون الذهاب للطبيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من الأشخاص يعانون من التراكمات الجيرية المزعجة، ويرغبون بطرق تساعدهم في تنظيف جير الاسنان، حتى يحصلون على أسنان صحية وبيضاء ويتميزون بابتسامة جذابة، فيسأل العديد من الناس حول هل يمكن ازالة جير؟ لذلك سوف نقوم بعرض في مضمون مقال اليوم تجربتي في ازالة جير الاسنان بأكثر من طريقة يمكنك استخدامها فى عملية تنظيف الاسنان العميق والثة وأيضًا سطح الأسنان من الجير، من خلال إتباع خطوات وطرق منزلية.

تنظيف جير الاسنان

يسبب جير الأسنان الظاهر على سطح الأسنان الشعور بالإحراج والإزعاج، وخاصةً وجوده في الأسنان الأمامية يجعل الأمر أكثر ضيقًا، ولكن يمكن ازالة جير الاسنان منه نهائيًا بطرق منزلية ذات نتيجة مضمونة وآمنة على صحة الأسنان، دون الجاجة لعمل جلسة تنظيف عند طبيب الاسنان وتنظيف جير الأسنان باستخدام جهاز تنظيف الأسنان بمبالغ طائلة، نقدم طرق تنظيف غير مكلفة بالمرة وسهلة وتستطيعي عملها بنفسك وتشمل تلك الطرق ما يلي:

طريقة تنظيف الأسنان بالملح

تساعد حبيبات الملح في تنظيف الاسنان من الجير العميق وأيضًا تطهير وقتل كافة الجراثيم والبكتيريا العالقة بالأسنان واللثة ة هي من افضل طرق تنظيف الجير:

ويتم ذلك من خلال إضافة كمية قليلة من حبيبات الملح مع معجون الأسنان وخلطهم ببعض.

بعد ذلك قم بعملية تنظيف الأسنان بالفرشاة باستخدام الخليط.

ثم تشطف الأسنان بالماء والمضمضة بغسول الأسنان.

بينما ينبغي تكرار تلك الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع لنتيجة سريعة في إزالة جير الاسنان.

تنظيف الاسنان في المنزل ببودرة الكركم

يمنحك بودرة الكركم نتيجة فوريه وسريعه فى تنظيف الأسنان من الجير، بالإضافة إلى إزالة جير الأسنان العميق مع تكرار استعماله فهو أيضًا يخلصك من رائحة الفم المزعجة:

كل ما عليك هو إضافة ملعقة من بودرة الكركم مع ملعقة من معجون الأسنان وخلطهم ببعض.

بعد ذلك فرشي أسنانك لتنظيف الاسنان بذلك الخليط لمدة ثلاث دقائق.

ثم قومي بالمضمضة بالماء الفاتر.

ومع تكرار تلك الوصفة سوف تتخلصي من الجير تمامًا.

تنظيف الاسنان بالفحم

أثبتت الكثير من التجارب مدى فاعلية تنظيف الأسنان باستخدام الفحم، ويمكنك أيضًا الاستفادة من نتائجه المذهلة:

يتم اتباع طريقة تنظيف الاسنان بالفحم بخلط مقدار من مطحون الفحم مع المعجون الخاص بك يوميًا.

بعد ذلك يتم تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط.

بينما سوف تنبهر بالنتيجة تنظيف وتلميع لأسنانك.

كما تستطيع أيضًا الاستعانة بأنواع المعجون المضافة إليها الفحم، ويتم تنظيف الأسنان بالطريقة المعتادة بانتظام مرتان في اليوم في عملية تنظيف الجير من أسنانك من جميع مشاكل الأسنان.

في ختام مقال تنظيف جير الاسنان، قمنا بتوضيح أكثر من طريقة تساعدك في حل مشكلة تراكم الجير. لذا عليك باختيار طريقة تنظيف أسنانك وتطبيقها على النحو المذكور. وسوف تتمتع بنتيجة مذهلة خلال فترة قصيرة من تنظيف الأسنان بانتظام. ولن تحتاجي مرة أخرى تنظيف الاسنان من الجير عند طبيب الأسنان وان تتكبدي تكلفة تنظيف الجير من الأسنان الكبيرة.