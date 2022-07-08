نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسكويت العيد السريع في البيت هش وخفيف بمقادير مظبوطة وفرحي أسرتك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر بسكويت العيد من أهم المخبوزات التي يتم تحضيرها قبل عيد الفطر المبارك ولأن مذاقه لذيذ ويعشقه الكبار والصغار مع كوب من الشاي أو الحليب في الصباح على وجبة الإفطار أو في المساء على وجبة العشاء تقوم ربات المنزل بتحضيره طوال العام لما يوجد به الكثير من العناصر الغذائية المفيدة وطريقة تحضيره سهلة للغاية.

بسكويت العيد

لا يحتاج إلى شخص محترف في تحضير المخبوزات والحلويات بل يمكن لأي شخص القيام به بكل سهولة وذلك يتم من خلال الخطوات التالية:

المكونات

كيلو واحد من الدقيق.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض المطحون.

بيضتان.

نصف كيلو من الزبدة الصفراء.

ملعقة صغيرة واحدة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة واحدة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة واحدة من النشادر.

طريقة التحضير

يتم إحضار وعاء ويوضع فيه الزبدة والسكر ويتم ضربهم بالمضرب الكهربائي حتى يتغير لون الزبدة ويصبح لونها أبيض.

يتم وضع البيض مع السكر والزبدة مع الاستمرار في الضرب حتى الحصول على قوام هش قليلًا.

يتم وضع الفانيليا والنشادر أثناء الضرب.

وبعد ذلك وضع الدقيق والبيكنج بودر في وعاء آخر ويتم إضافة خليط السكر والبيض والزبدة إليه.

يتم تقليب جميع المكونات مع بعضها وعجنها حتى تصبح العجينة لينة.

تترك العجينة لمدة ربع ساعة حتى ترتاح وبعدها يتم وضعها في الماكينة الخاصة بتشكيل البسكويت.

يتم تشغيل الفرن قبل دخول البسكويت به حتى يكون ساخن.

ثم رص البسكويت في صينية فرن وإدخالها فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

يترك البسكويت في الفرن فترة لا تقل عن نصف ساعة حتى ينضج.

يتم إخراج الصينية من الفرن ويترك البسكويت حتى يبرد.

وبذلك يكون البسكويت جاهز للتقديم، ويفضل أن يقدم مع كوب من الحليب للأطفال، أو كوب من الشاي للكبار.

ويمكن تقديمه للضيوف أيضًا في أطباق التقديم.

في نهاية مقال بسكويت العيد يمكن تحضير البسكويت في المنزل بكل سهولة وبأقل تكلفة وبدون بذل مجهود كبير، والحصول على ألذ بسكويت يحبه الأطفال والكبار ولا يوجد منه أي ضرر لأنه خالي من المواد الحافظة وبه عناصر غذائية متعددة.