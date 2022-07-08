نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأدق المقادير أصنعي الغريبة في البيت بطريقة ناجحة 100% وبطعم يذوب في الفم ألذ من محلات المخبوزات في المقال التالي

تهتم كل السيدات بعمل المخبوزات فى المناسبات خاصة فى الأعياد لأنها أصبحت عادة عند كل المصريين والبلاد العربية فمن هذه المخبوزات الغريبة والتى تتميز بطعم لذيذ جدا ولها نكهة ورائحة طيبة فسوف نعرض إليكي كيف تصنعين الغريبة فى المنزل مثل التى تباع فى المحلات دون شرائها بأسعار عالية جدا نظرا لإرتفاع الأسعار لأنها عند شراء الغريبة لا نضمن صلاحية وجودة مكوناتها فالعديد من الناس يحبون تناول الغريبة فى وجبة الإفطار مع كوب الحليب أو كوب الشاي أو كوب الكاكاو، والبعض يتناول الغريبة فى أى وقت من أوقات اليوم. مكونات طريقة عمل الغريبة ثلاثة أكواب كبيرة من الدقيق

كوب ونصف كبير من الزبدة البلدي

كوب واحد كبير الحجم من السكر البودرة الناعم

واحد بياض بيضة

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الفانيليا السائلة أو الفانيليا الجافة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

رشة صفيرة من الملح

للتزيين

حبات فستق أو لوز مقشر

فول سوداني

زبيب

حبات من القرنفل طريقة عمل الغريبة اللذيذة أولا نقوم بنخل الدقيق الأبيض جيدا ثم نتركه جانبا.

ثم نحضر وعاء ونضع به الزبدة والسكر ثم نقوم بالخفق جيدا بالمضرب الكهربائى حتى يذوب السكر تماما ويعطينا قوام أبيض كريمي.

وبعد ذلك نقوم بوضع بياض البيض والملح والفانيليا السائلة أو الجافة وعصير الليمون إلى الخليط السابق ثم نمزج هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق تدريجيا ثم يتم العجن حتى يتداخل الدقيق مع باقى المكونات جيدا مع بعضهم البعض.

ثم نقوم بتشكيل العجين إلى كرات صغيرة ثم نضعها فى صاج مدهونة بقليل من زيت الزيتون بحيث تكون كرات الغريبة متباعدة.

ثم نقوم بتشكيل العجين إلى كرات صغيرة ثم نضعها فى صاج مدهونة بقليل من زيت الزيتون بحيث تكون كرات الغريبة متباعدة. وبعد ذلك نقوم بالضغط عليها ضغطة خفيفة ثم تزين بالمكسرات على حسب الرغبة.

ثم نضعها فى الفرن على درجة حرارة هادئة ثم نتركها لمدة من عشرة دقائق إلى خمسة عشر دقيقة حتى النضج، ويصبح لونها ذهبي مع مراعاة عدم تحريك أو هز الصاج وبدون أن يتغير لونها.

ثم نتركها جانبا حتى تبرد تماما ثم توضع فى طبق التقديم وتقدم بالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة بأدق المقادير أصنعي الغريبة في البيت بطريقة ناجحة 100% وبطعم يذوب في الفم ألذ من محلات المخبوزات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأدق المقادير أصنعي الغريبة في البيت بطريقة ناجحة 100% وبطعم يذوب في الفم ألذ من محلات المخبوزات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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