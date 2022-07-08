طريقة سلق الدجاج بدون زنخة وودعي رائحة الزفارة والروائح المزعجة

تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة سلق الدجاج بدون زنخة باعتبارها إحدى المشاكل المزعجة التي تتعرض لها أغلب النساء، الدجاج من اللحوم الأساسية التي يعتمد عليها في المطبخ العربي نظرًا لقيمتها الغذائية العالية إضافة إلى سهولة إعدادها لكن هناك مشكلة أساسية تواجه أغلب النساء وهي كيفية التخلص من أي رائحة غير محببة أثناء سلق الدجاج.

طريقة سلق الدجاج بدون زنخة

يواجه البعض مشكلة رائحة الدجاج المزعجة حيث تشتكي الكثير من النساء من رائحة الزفارة عند سلق الدجاج لذا وجب التنويه عن الطريقة المثالية لسلق الدجاج بدون رائحة زفارة تمامًا، ينبغي على ربة المنزل اتباع التالي:

المكونات:

تنظيف الدجاج

2 ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة كبيرة من السكر.

مقدار من الملح.

¼ كوب من الخل.

مقدار من الماء.

سلق الدجاج:

بصلة كبيرة.

حبة واحدة من الطماطم.

جزر مقطع شرائح.

2 حبة من الحبهان.

ورق لورا.

حبة من المستكة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

مقدار من الماء المغلي.

طريق التخلص من الزفارة

البدء بغسل الدجاج بالماء والتخلص من الدهون وآثار الدم المتراكمة على الدجاج.

لتحضير محلول تنظيف الدجاج يوضع مقدار من الماء في وعاء كبير ويضاف إليها مقدار من الدقيق الأبيض والخل والليمون ويقلب الخليط جيدًا.

وضع الدجاج في المحلول ويفضل تركها لمدة نصف ساعة على الأقل.

دعك الدجاج بالمحلول جيدًا من جميع الجهات للتأكد من التخلص من أي رائحة غير مستحبة.

شطف الدجاج بالماء، لضمان التخلص من رائحة الزفارة وآثار الدم يفضل نقع الدجاج في مقدار من الماء مضاف إليه ملعقة كبيرة من السكر والملح لمدة ربع ساعة عقب غسلها بالطريقة السابقة ثم تشطف بالماء جيدًا.

تشوح الدجاج مع البصل والطماطم والجزر والبهارات السابقة في وعاء على النار ثم يضاف إليها مقدار من الماء المغلي وتترك حتى تنضج تمامًا.

في نهاية مقال طريق سلق الدجاج بدون زنخة حيث تم توضيح المكونات والخطوات التي تضمن التخلص من رائحة الزفارة في الدجاج نهائيًا مع عرض الطريقة المثالية لسلق الدجاج لضمان الحصول على شوربة رائعة غنية بالنكهات اللذيذة.