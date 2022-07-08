بسبوسة المحلات الطرية المصرية مرملة وبتدوب في الفم من أول قطمة

بسبوسة المحلات، تعتبر الحلويات من أشهى الأكلات التي من المكن أن يتناولها البعض، فنجد أن كثير من الأشخاص يميلون بشكل كبير نحو تناول تلك الحلويات، فنجد أنهم يفضلون تناول تلك الحلويات من المحلات بشكل كبير، مقارنة بالحلويات التي يتم تحضيرها في المنزل، وهذا ما نجده يزعج العديد من ربات المنازل، فنجدهم يبحثون عن طريقة إعداد هذه الحلويات كما يتم تحضيرها في المحلات.

بسبوسة المحلات

تعتبر البسبوسة من الحلويات التي يفضلها كافة الأشخاص، فنجد أن الكثير منهم يفضل أن يذهب لمحل ما ويشتريها منه، حيث أنها تكون بالنسبة لهم الأفضل على الإطلاق.

واليوم سوف نقدم لكم طريقة تحضير تلك البسبوسة على طريقة هذه المحلات، وذلك من أجل أن تقوموا بتحضيرها في المنزل، بدلًا من شرائها.

فنجد أن تكلفة شراء كيلو واحد من البسبوسة، يكلفنا الكثير، فهنا يمكننا توفير كل هذه الأموال التي يتم إنفاقها على شراء الحلويات، ونقوم بتحضيرها بأنفسنا.

وحتى يمكنكم أن تقوموا بتحضير البسبوسة مثل المحلات، عليكم أن تتبعوا الخطوات التي سوف نخبركم بها في هذا المقال، حيث أنكم في نهاية الأمر سوف تحصلون على بسبوسة أفضل من التي تباع بالمحلات.

طريقة تحضير البسبوسة مثل المحلات

المكونات

نصف كيلو من سميد البسبوسة.

معلقتان كبيرتان من السمن البلدي.

100 جرام من جوز الهند.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيلا.

نصف كوب من السكر الأبيض.

مكونات القطر

ربع لتر من المياه.

نصف ملعقة من الفانيلا.

ربع كيلو من السكر.

طريقة التحضير

في البداية عليكي عزيزتي أن تحضري وعاء فارغ من أجل خلط المكونات، فنقوم بوضع كل من كمية السميد التي لدينا، ثم نقوم بوضع الباكينج بودر.

بعد ذلك نقوم بإضافة كمية السمنة، وبعدها نقوم بخلط جميع هذه المكونات مع بعضها البعض، وذلك من أجل أن يتم خلطهم جيدًا، ونحصل على نسيج واحد متجانس.

بعد الانتهاء من عملية الخلط، نقوم بإحضار وعاء آخر يكون فارغ، نضع فيه الماء، وباقي المكونات الخاصة بالبسبوسة، ونقوم بخلطهم سويًا، ثم نقوم بإضافتهم لخليط البسبوسة.

نقوم بوضع الخليط الخاص بالبسبوسة في صينية فارغة، ولكن علينا أن نقوم بدهنها في البداية بواسطة الزبدة، ثم نقوم بوضعها في الفرن، وذلك لمدة لا تتعدى 20 دقيقة فقط.

أثناء ذلك نقوم بتحضير القطر، من خلال وضع جميع المكونات الخاصة به في إناء على النار، وبعد أن تغلي، علينا أن نقوم بإطفاء النار.

بعد الانتهاء من تسوية البسبوسة، نخرجها من الفرن ونضع عليها القطر.

في نهاية هذا المقال نكون قد جمعنا لكم كل المعلومات التي تخص موضوع مقالنا، كما أننا تمكنا من أن نستعرض لكم أبسط طريقة يمكنكم من خلالها أن تقوموا بتحضير بسبوسة المحلات.