وصفات ساحرة لتنعيم وترطيب البشرة وتفتيحها بماسكات طبيعية

يعتبر الحصول على بشرة ناعمة مثل الحرير هو الحلم التي تبحث عن تحقيقه جميع النساء بلا استثناء، وخاص إذا كانت المرأة مُقبلة على الزواج، فهنا ترغب في أن تظهر في أبهى صورة لها، وكذلك ترغب دوماً أن تكون جميلة وتتمتع ببشرة صافية ونضرة وخالية من العيوب أو المشاكل في جميع الأوقات، ولهذا فنحن متابعينا الكرام في السطور الآتية سوف نعرض لكم أهم الوصفات الطبيعية لتنعيم وترطيب البشرة وتفتيحها.

خطوات هامة تنعيم البشرة

إذا رغبت المرأة في الحصول على بشرة ناعمة مخملية مفعمة بالنضارة ولامعة ومفعمة، فهنا عليها ضرورة المداومة على فعل عدة أمور هامة، وهي كما يلي:

التقشير الأسبوعي، هذا النوع من أنواع التقشير يعد هام جداً، حيث إنه يساهم بفاعلية في إزالة كافة خلايا الجلد الميت، كما أنه يعمل على تهيئة الجلد ليمتص كافة المواد الفعالة التي توضع عليه سواء كانت للترطيب أو للتفتيح.

ضرورة القيام بالترطيب اليومي للبشرة، وذلك لمنع فقدان البشرة رطوبتها، كما أن الترطيب اليومي يساعد بشكل كبير في الحفاظ على مرونة الجلد وليونته وتنعيمه، ولهذا فإن أطباء الجلد ينصحون دوماً بضرورة استخدام أنواع مختلفة من المرطبات سواء كانت كريمات أو لوشن أو زيوت أو أمصال أو زبدة الجسم، وذلك عقب الاستحمام مباشرة، حيث تكون البشرة ما زالت رطبة ندية حتى يتم الاحتفاظ بالماء أكثر الموجود داخل أنسجة الجلد.

لا بد من الحفاظ على الترطيب الداخلي للبشرة، وذلك يتم عن طريق الانتظام على تناول الكثير من الماء، وهو الأمر الذي سوف ينعكس بشكل مباشر على نضارة البشرة ونعومتها وبريقها.

مكونات وصفة الملح والزيت لتنعيم البشرة

مقدار نصف كوب من ملح الهمالايا أو ملح البحر حسب المتوفر لديكِ.

سوف نحتاج إلى كمية مناسبة من زيت جوز الهند.

بعض من قطرات زيت اللافندر.

طريقة تحضير وصفة الملح والزيت لتنعيم البشرة