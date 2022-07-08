نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة الجبارة لفرد الشعر وتنعيمه كالحرير بوصفات طبيعية مفيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الخلطة الجبارة لفرد الشعر هذا ما يبحث عنه الكثير هذه الأيام تزامنا بحلول عيد الأضحى، وخاصة الفتيات والسيدات حيث يرغبون في الظهور بإطلاله جذابة وتألق في هذه المناسبة السعيدة، لذا يبحث الكثير عن الوصفات والخلطات الطبيعية التي تقوم بفرد الشعر طبيعيا دون حدوث أي ضرر على فروة الرأس والشعر، وعلى عكس المنتجات الجاهزة التي تحتوي على مكونات كيميائية قد تترك أثر سلبي على الشعر، ولذلك من خلال مقالنا اليوم نقوم بعرض أفضل خلطة لفرد الشعر بشكل طبيعي.

الخلطة الجبارة لفرد الشعر

من الخلطات الجبارة لفرد الشعر الموز والحليب، وهم من المكونات الممتازة لترطيب الشعر من الداخل بنسبة كبيرة جدا، وتتمثل مكونات الخلطة من الآتي:

ثمرة من الموز الطازج.

2 ملعقة كبيرة من اللبن الحليب.

عصير ليمون بمقدار ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك تحضير الخلطة الرائعة لفرد الشعر بشكل طبيعي وبطريقة بسيطة وسهلة وبدون أي تكاليف، والخطوات هي كالآتي:

نضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي، وذلك حتى نحصل على خليط صافي بدون أي تكتلات.

نضع هذه الخلطة على الشعر من الجذور إلى الأطراف، ثم يغطى الشعر لمدة لا تقل عن ساعة.

يغسل الشعر بالشامبو والماء الفاتر ثم يجفف جيدا.

تكرر هذه الوصفة مرتين بالأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.

زبدة الشيا والزبادي لتنعيم الشعر

هذه الخلطة تحتوي على مكونات طبيعية تعمل على تنعيم الشعر بشكل فعال بديل للكيراتين، وتتمثل مكونات هذه الخلطة من الآتي:

ثلاث ملاعق كبيرة من زبدة الشيا.

ربع كوب من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عسل أبيض بمقدار ملعقة كبيرة منه.

نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية نحصل على شعر جذاب ناعم كالحرير، والطريقة كالتالي: