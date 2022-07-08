خبز التورتيلا بكل أسراره لساندويتشات مميزة كأنك في مطعم

خبز التورتيلا، هو ذلك الخبز الذي ينتمي لفئة الخبز الرقيق، تعتبر المكسيك هي المصنع الأول لهذا الخبز، حيث اشتهر المكسيكيين بصناعة هذا الخبز من قديم الزمان، ثم انتقل هذا النوع من الخبز إلى أمريكا، حيث أحب الامريكيين هذا الخبز، وبدأوا في صناعته، بل أن المطاعم الأمريكية بدأت تقدمة للزبائن بشكل كبير جدًا، فنجد أنه مع مرور الأيام، أصبح هذا النوع من الخبز أكثر الأنواع التي يقبل على أكلها الشعب الامريكي.

خبز التورتيلا

يعتبر هذا الخبز أحد أنواع المخبوزات التي يتم حشوها، وتتناول كوجبة مشبعة، فمن الممكن أن نقوم بحشوه بدجاج الفاهيتا أو أي حشو يفضله كل شخص.

فكانت المطاعم الأمريكية تقدمة بأكثر من نوع حشو، وبعد أن انتشرت المطاعم الأمريكية في الدول العربية، حتى أصبح هناك أكثر من سلسلة مطاعم لكل مطعم.

من هنا عرف العرب هذا النوع من الخبز، بل وأحبوه، وأقبلوا على تناوله بشكل كبير جدًا.

طريقة صنع خبز التورتيلا

بدأ الكثير من العرب بعد معرفتهم بهذا الخبز، يتطلعوا لمعرفة الطريقة الصحيحة التي تمكنهم من صنعة، وكيفية تحضيره، الأمر الذي يعتبر بسيط جدًا، ولذلك عليكم أن تتبعوا جميع الخطوات التي سوف نخبركم بها، كي تتمكنوا من تحضيره.

المكونات

نصف كيلو من الدقيق المخصص للمخبوزات.

كوب واحد من المياه.

ربع ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

نصف لتر من الزيت النباتي.

ربع ملعقة كبيرة من الملح الناعم.

طريقة التحضير

في إناء فارغ نقوم بوضع كل من الدقيق، ثم نضيف عليه كمية الزيت التي لدينا، ونقوم بوضع الملح عليهم، بعد ذلك علينا أن نخلط هذه المكونات بشكل جيد، حتى يصبحوا خليط وقوام واحد.

عند خلط هذه المكونات، علينا أن نقوم بوضع كمية المياه التي لدينا، ولكن بشكل تدريجي، حتى نتمكن من الحصول على عجينة تكون متماسكة ولينة في نفس ذات الوقت.

نترك العجين يرتاح لمدة لا تقل عن 15 دقيقة فقط، ثم نقوم بتقطيعه لعدة كرات، ثم نقوم بفردها.

هنا علينا أن نقوم بتسخين طاسة، أو صاج، ونقوم بوضع العجين به، وبعد أن نلاحظ احمراره، نقوم بقلبة للجهة الاخرى، حتى ينضج، نقوم بتكرار تلك العملية مع باقي كرات العجين.

في نهاية المقال نقون قد قدمنا لكم شرح وافي وكافي عن خبز التورتيلا، كما أننا نكون قد قدمنا لكم، أفضل طريقة يمكنكم من خلالها صنع هذا النوع من الخبز، والذي يتم تحضيره في غضون نصف ساعة على الأكثر.