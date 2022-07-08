كريم مزيل عرق طبيعي 100% كريمي ورائع لعطر هادئ يدوم مهما اشتد الحر

كريم مزيل عرق طبيعي، يعاني الكثير من الرجال والنساء من مشكلة التعرق خاصة في فصل الصيف، حيث أن رائحة العرق لا يمكن أن نتحكم فيها، مما يسبب لنا الكثير من الإحراج والتوتر، وهنا تظهر الحاجة لضرورة استخدام أي منتج للحد من هذا العرق، وهذه الرائحة الكريهة، ولكن عند استخدامنا لهذه المنتجات، فنجد أنفسنا أمام منتجات غالية الثمن بشكل كبير، هذا غير أنه مضرة لجسم الإنسان بشكل كبير.

كريم مزيل عرق طبيعي

لا يمكننا أن نعتمد على المنتجات التي تباع في الأسواق كحل لهذه المشكلة، حيث أن كل ما تحدثه هذه المنتجات هو غلق تام لمسامات الجلد فتمنع التعرق.

وهذا لا يعتبر آمن تمامًا، هنا علينا أن نقدم لكم الطرق الأكثر أمان لكم ولصحتكم، وتكون أكثر فاعلية بشكل كبير.

وهي طرق تحضير كريمات مزيلة للتعرق في المنزل، حيث أن جميع هذه الوصفات يدخل في تحضيرها الكثير من المكونات التي تكون جميعها طبيعية.

طريقة تحضير كريم اللافندر للتعرق

كلما كانت مكونات المنتجات التي نستخدمها طبيعية، أدى ذلك لنتائج ممتازة، وهذه الوصفة طبيعية من البداية للنهاية، كما أن هذه المنتجات نجدها متوفرة في المنزل، فلا نحتاج لشراء أي شيء من الخارج، مما يجعلنا نوفر الكثير من الأموال.

المكونات

نصف كوب من مسحوق نشا الذرة.

نصف كوب من الخميرة الفورية.

ونصف ملعقة صغيرة من زيت اللافندر.

نصف ملعقة صغيرة من زيت النعناع.

نصف ملعقة صغيرة من مضاد للفطريات.

6 ملاعق تكون صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة صغيرة من فيتامين E.

طريقة التحضير والاستخدام

علينا أولًا أن نحضر إناء مناسب لخلط هذه المكونات، فنقوم بوضع مسحوق النشا في الإناء، ثم نضع فوقه كمية الخميرة التي لدينا، وهنا علينا أن نقوم بخلطهم مع بعضهم البعض حتى نحصل قوام متجانس.

بعد ذلك علينا أن نقوم بوضع كمية الزيوت التي لدينا بشكل متتابع، ثم نقوم بتحريك الخليط مع بعضه بقوة، وهنا سوف نجد أنفسنا أمام قوام واحد كريمي.

بعد أن حصلنا على هذا القوام، نقوم بوضع مضاد الفطريات، ثم نقوم بوضع فيتامين E، ثم نقوم بتحريك الخليط بشكل جيد.

نقوم بوضع هذا الكريم في علبة معقمة، تكون محكمة الغلق، ونقوم بوضعها في الثلاجة، وعلينا أن نستخدم هذا الكريم يوميًا خاصة بعد الاستحمام.

وهنا نكون قد انتهينا من ذكر طريقة عمل كريم مزيل عرق طبيعي بكل سهولة ويسر في المنزل.