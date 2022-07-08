أقوي مقشر ومبييض للركب والأكواع للعرائس يزيل البقع الداكنة والجلد الميت في دقائق

تبدو الركب والأكواع بلون أغمق من الجسم ونلاحظ تلك المشكلة في الكثير من الفتيات والسيدات حيث نلاحظ أن البعض من الفتيات يقومون بالذهاب إلى محلات مستحضرات التجميل التي تعمل تلك المحلات على تقديم الكريمات الغنية بالمواد الفعالة الكيميائية التي نلاحظ عند وضعها على تلك الركب والاكواع نلاحظ البياض السحري الذي ترغبين به ولكن مع مرور وقت تعود تلك المناطق سمراء اللون وبلون اغمق مثل الأول تماما، لذلك تصاب العديد من الفتيات بالضيق والتعب والإحراج عند إستخدام تلك الخلطات وعلينا بإستخدام وإستبدال تلك المركبات بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح تلك المناطق وتجعلها بيضاء ولامعة وجذابة، حيث يمكننا خلط بعض المكونات الطبيعية التي تتوافر في المنزل للحصول على نتيجة جبارة وهي خلط البيكنج صودا مع عصير الليمون لأن تلك الخلطة من الخلطات التي تساعد بشكل كبير على تفتيح تلك المناطق.

مكونات عمل وصفة لتبييض الركب والأكواع

أربعة ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة لتبييض الركب والأكواع