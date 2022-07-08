نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوي مقشر ومبييض للركب والأكواع للعرائس يزيل البقع الداكنة والجلد الميت في دقائق في المقال التالي
تبدو الركب والأكواع بلون أغمق من الجسم ونلاحظ تلك المشكلة في الكثير من الفتيات والسيدات حيث نلاحظ أن البعض من الفتيات يقومون بالذهاب إلى محلات مستحضرات التجميل التي تعمل تلك المحلات على تقديم الكريمات الغنية بالمواد الفعالة الكيميائية التي نلاحظ عند وضعها على تلك الركب والاكواع نلاحظ البياض السحري الذي ترغبين به ولكن مع مرور وقت تعود تلك المناطق سمراء اللون وبلون اغمق مثل الأول تماما، لذلك تصاب العديد من الفتيات بالضيق والتعب والإحراج عند إستخدام تلك الخلطات وعلينا بإستخدام وإستبدال تلك المركبات بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تفتيح تلك المناطق وتجعلها بيضاء ولامعة وجذابة، حيث يمكننا خلط بعض المكونات الطبيعية التي تتوافر في المنزل للحصول على نتيجة جبارة وهي خلط البيكنج صودا مع عصير الليمون لأن تلك الخلطة من الخلطات التي تساعد بشكل كبير على تفتيح تلك المناطق.
مكونات عمل وصفة لتبييض الركب والأكواع
- أربعة ملاعق كبيرة من البيكنج صودا.
- خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
- ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.
طريقة عمل وصفة لتبييض الركب والأكواع
- قومي بتحضير وعاء وضعي به أربعة ملاعق كبيرة من البيكنج صودا مع ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من ماء الورد وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها حتى تختلط تماما.
- بعد خلط وتجانس البيكنج صودا مع زيت جوز الهند وماء الورد جيدا عليكي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وقومي بخلط تلك المكونات جيدا حتى تصبح مخلوطة تماما.
- وننصح قبل إستخدام ووضع تلك الخلطة على منطقة الركب والأكواع علينا بوضعها على تلك المناطق النظيفة ثم قومي بفرك منطقة الركب والأكواع بتلك الوصفة جيدا بهذه الوصفة.
- بعد الفرك الجيد قومي بتركها على هذه المناطق لمدة خمسة وعشرون دقيقة وبعد مرور ذلك الوقت قومي بغسل الركبة والأكواع بالماء جيدا حتى تصبح نظيفة تماما.
- وعند تكرار تلك الوصفة ثلاث مرات في كل إسبوع سوف تحصلين على نتائج جبارة وتحصلين على ركب وأكواع بيضاء وناعمة وبأفضل شكل.
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