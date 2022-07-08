نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صبغ الشعر بالكركم في البيت باللون اللي بتحبيه بخطوات سهلة ولون طبيعي وغير ضار في المقال التالي

لابد من إستخدام وصفات طبيعية لصبغ الشعر بمواد تحافظ على لمعان وصحة الشعر فمن هذه المواد الكركم الذى له تأثير قوي فى تلوين الشعر وظهوره بلون جذاب يلفت الأنظار فكل الفتيات والسيدات تحب أن تظهر بشكل جميل ورائع فسوف نعرض إليكي طريقة عمل وصفة الكركم لصبغ الشعر، والتى تتكون من الكركم والنشا وزيت جوز الهند والعسل الأبيض والزبادي وزيت الزيتون فيمكن أن تصنعي صبغة طبيعية تحافظ على الشعر وتجعله ناعم ومفرود وتزيل القشرة من فروة الرأس وتمنع تساقط الشعر فلا ننصح إطلاقا بإستخدام أى نوع من أنواع الصبغات الصناعية الجاهزة التى تباع فى الأسواق والمحلات التجارية مهما كانت نوع الماركة حتى لا تتلف الشعر لأن هذه المنتجات مليئة بالمواد الكيميائية التى تعمل على تلوين الشعر بسرعة ولكن مع ترك آثار جانبية لها فتسبب فى سقوط الشعر بشكل كثيف من الجذور. مكونات صبغ الشعر بالكركم كمية مناسبة من الكركم تناسب حجم الشعر

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من النشا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل الأبيض

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الزبادي

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من زيت اللوز

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الزيتون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الحليب

كمية مناسبة من الماء الدافئ

فرشاة

قفازين لليد طريقة عمل صبغة الشعر بالكركم نحضر إناء ثم نضع به زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت اللوز ثم ندخلها فى الميكرويف حتى تسخن.

وبعد ذلك نقوم بوضع باقى المكونات إلى الخليط السابق من الكركم والنشا والعسل الأبيض والزبادي والحليب السائل والماء ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.

ثم نقوم بلبس القفازين فى اليد حتى لا تتلطخ بالصبغة ونضع منشفة أسفل الرأس ثم نقوم بتقسيم الشعر إلى أجزاء حتى يسهل وضع الخلطة.

ثم نوزع الخلطة جيدا على الشعر ثم نتركها لمدة من ساعتين إلى ثلاثة ساعات.

وبعد مرور الوقت نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر، وسوف نلاحظ ظهور الشعر بلون جذاب بإستخدام وصفة الكركم الرائعة والرهيبة. عمر شويل - جدة طريقة صبغ الشعر بالكركم في البيت باللون اللي بتحبيه بخطوات سهلة ولون طبيعي وغير ضار - ثقفني

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