نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صنع روج طبيعي منزلي ثابت يدوم 24 ساعة بمكونات متوفرة في كل منزل وبدون أي أضرار في المقال التالي

تستخدم الغالبية العظمى من الفتيات للظهور بشكل افضل جميع المستحضرات التجميلية ومنها كريم الأساس والروج والبلاشر وغيرها من المستحضرات التجميلية الأخرى التي تعمل على تجميل هؤلاء الفتيات، حيث تعاني الكثير منهن عنك وضع الروج بتقشير الشفايف وحدوث تشقق بها مما تجعلها بشكل غير مقبول لذلك على اي فتاة للمحافظة على الشفايف علينا بتجنب تلك الإستخدامات الغير صالحة وضعها على الشفايف وعلينا بإستخدام المرطبات التي تمنع حدوث تشقق وتقشير للشفايف ومن السهل علينا بعمل الروج في المنزل عن طريق إستخدام المكون الجبار الذي يعمل على ترطيب الشفايف وجعلها تظهر بشكل جميل وناعم وهو الفازلين الطبي، حيث يمكننا إضافة دم الغزال إلى الفازلين وإضافة بعد المرطبات الاخرى التي تجعل الشفايف تبدو بشكل جميل ورائع. مكونات عمل وصفة روج طبيعي في المنزل ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الفازلين الطبي.

ربع ملعقة واحدة صغيرة من دم الغزال.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون. طريقة عمل وصفة روج طبيعي في المنزل أحضري طبق صغير ونظيف وضعي به ملعقة واحدة كبيرة ونصف من الفازلين الطبي وعليكي بإضافة ربع ملعقة واحدة صغيرة من دم الغزال وبإستخدام ملعقة صغيرة عليكي بتقليب الفازلين مع دم الغزال جيدا حتى يتحانسوا ببعضهما تماما حتى يتداخل اللون الأحمر مع الفازلين.

بعد دمج الفازلين مع دم الغزال جيدا عليكي بإضافة ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند مع إضافة نصف ملعقة واحدة صغيرة من زيت الزيتون وعليكي بالتقليب مرة أخرى حتى تصبح خلطة ناعمة ومتجانسة جيدا.

بعد ذلك قومي بتقشير الشفايف اولا قبل وضع تلك الروج بإستخدام مقشر القهوة بالسكر السحري الذي يجعلكي تتخلصين من الجلد الميت والقشور تماما.

بعد الحصول على شفايف ناعمة والتخلص من القشور علينا بإستخدام ووضع تلك الروج الطبيعي الذي قومنا بتحضيره في المنزل ووضعه على الشفايف وفرده بطريقة صحيحة ومناسبة سوف تلاحظين الشفايف بشكل رائع وجميل لذلك ننصح الكثير من الفتيات بتجنب إستخدام اي مستحضر تجميلي وعلينا بإستخدام تلك الوصفة الطبيعية التي قومنا بعرضها إليكي. عمر شويل - جدة طريقة صنع روج طبيعي منزلي ثابت يدوم 24 ساعة بمكونات متوفرة في كل منزل وبدون أي أضرار - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة صنع روج طبيعي منزلي ثابت يدوم 24 ساعة بمكونات متوفرة في كل منزل وبدون أي أضرار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.