وصفة الخميرة الفورية لتسمين الوجه والخدود ونفخها بشكل طبيعي تمتعي بوجه ممتلئ بدون عمليات وأضرار

الفيلر من أكثر الإستخدامات الشائعة في مجتمعنا الحالي لأن الغالبية من الفتيات الذين يعانون من مشكلة نحافة الوجه يقومون بإستخدام الفيلر أو البوتكس الذي يعمل على تسمين الوجه بشكل فوري حيث يتم أخذ الفيلر والبوتكس عن طريق ملئ حقن ببعض المواد الخاصة في نفخ الخدود والوجه حيث تعد تلك الحقن غير صالحة لوضعها على البشرة ويرجع السبب في ذلك إلى ان الحقن أو الإبرة التي يتم إدخالها في البشرة تعمل على تكوين سرطانات تحت الجلد ولا تتحلمها البشرة لذلك علينا بالمحافظة على بشرتنا عن طريق إستخدام الوصفات والخلطات الآمنة والصحية على بشرتنا والتي تعمل في نفس التوقيت على نفخ وتسمين الخدود والوجه بشكل سحري وفعال، وتعتبر الخميرة من اقوى الوصفات التي تعمل على تسمين الوجه.

مكونات عمل وصفة طبيعية لتسمين الوجه والخدود

خمسة ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة طبيعية لتمسين الوجه والخدود