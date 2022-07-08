نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الخميرة الفورية لتسمين الوجه والخدود ونفخها بشكل طبيعي تمتعي بوجه ممتلئ بدون عمليات وأضرار في المقال التالي
الفيلر من أكثر الإستخدامات الشائعة في مجتمعنا الحالي لأن الغالبية من الفتيات الذين يعانون من مشكلة نحافة الوجه يقومون بإستخدام الفيلر أو البوتكس الذي يعمل على تسمين الوجه بشكل فوري حيث يتم أخذ الفيلر والبوتكس عن طريق ملئ حقن ببعض المواد الخاصة في نفخ الخدود والوجه حيث تعد تلك الحقن غير صالحة لوضعها على البشرة ويرجع السبب في ذلك إلى ان الحقن أو الإبرة التي يتم إدخالها في البشرة تعمل على تكوين سرطانات تحت الجلد ولا تتحلمها البشرة لذلك علينا بالمحافظة على بشرتنا عن طريق إستخدام الوصفات والخلطات الآمنة والصحية على بشرتنا والتي تعمل في نفس التوقيت على نفخ وتسمين الخدود والوجه بشكل سحري وفعال، وتعتبر الخميرة من اقوى الوصفات التي تعمل على تسمين الوجه.
مكونات عمل وصفة طبيعية لتسمين الوجه والخدود
- خمسة ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.
- خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة طبيعية لتمسين الوجه والخدود
- قبل البدء في تحضير تلك الخلطة عليكي بغسل بشرتك أولا بالماء جيدا وبالغسول المناسب حتى تصبح بشرتك نظيفة.
- بعد ذلك عليكي بتحضير تلك الخلطة عن طريق تحضير طبق او وعاء وضعي به خمسة ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة مع خمسة ملاعق كبيرة من ماء الورد وعليكي بخلط المكونين ببعضهما.
- بعد تقليب الخميرة مع ماء الورد قومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند وعليكي بدمج تلك المكونات مرة أخرى وعليكي بتقليبها حتى تتمكنين من الحصول على قوام كريمي وجيد القوام.
- بعد الحصول على ذلك القوام قومي بوضع تلك الخلطة على وجهك وعلى الخدود وأتركيها حتى تمتص تلك الخلطة الطبيعية وحتى تجف تماما.
- بعد جفاف تلك الوصفة الطبيعية على الوجه قومي بفركها من على وجهك ثم قومي بغسل وجهك بالماء البارد حتى يصبح نظيف وعليكي بإستخدام تلك الوصفة يوميا وخلال إسبوع واحد فقط من بداية الإستخدام سوف تحصلين على نتائج جبارة.
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