لمحبي شوكولاته باونتي طريقة التحضير بسهولة في المنزل

شوكولاتة باونتي واحدة من أشهى أنواع الشوكولاتة، ومن ألذ الحلويات التي تم صنعها بواسطة جوز الهند، فالأشخاص عشاق جوز الهند يحبون تناول شوكولاتة باونتي بطعمها الرائع و اللذيذ المحبب لديهم، فهناك مجموعة ليست قليلة من الصغار لا يتناولون أي نوع من أنواع الشوكولاتة عدا التي تحتوي على جوز الهند الرائع، وكما هو معلوم أن جوز الهند له العديد من الفوائد لجسم الإنسان، ويتم استخدامه في العديد من الحلويات كنوع من أنواع المكسرات والزينة الرئيسية في الحلويات، وبعض الأشخاص لا يستطيعون تناول أي حلوى بدون جوز الهند، و تحاول السيدات أن تحبب صغارها في تناول جوز الهند لذلك تقوم بوضعه في الشوكولاتة، وكما هو معلوم حب الجميع للشوكولاتة وبالأخص الفتيات يعشقن الشوكولاتة، ويقومون بتسميتها هرمون السعادة حيث تعمل على تحسين الحالة المزاجية للفتيات.

مكونات تحضير شيكولاتة باونتي في المنزل

أربعة أكواب من جوز الهند الناعم.

علبة واحدة من الحليب ويكون محلى.

خمسمائة غرام من شوكولاتة المطبخ.

ملعقة واحدة صغيرة من النشا.

رشة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير شيكولاته باونتي في المنزل