نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمحبي شوكولاته باونتي طريقة التحضير بسهولة في المنزل في المقال التالي
شوكولاتة باونتي واحدة من أشهى أنواع الشوكولاتة، ومن ألذ الحلويات التي تم صنعها بواسطة جوز الهند، فالأشخاص عشاق جوز الهند يحبون تناول شوكولاتة باونتي بطعمها الرائع و اللذيذ المحبب لديهم، فهناك مجموعة ليست قليلة من الصغار لا يتناولون أي نوع من أنواع الشوكولاتة عدا التي تحتوي على جوز الهند الرائع، وكما هو معلوم أن جوز الهند له العديد من الفوائد لجسم الإنسان، ويتم استخدامه في العديد من الحلويات كنوع من أنواع المكسرات والزينة الرئيسية في الحلويات، وبعض الأشخاص لا يستطيعون تناول أي حلوى بدون جوز الهند، و تحاول السيدات أن تحبب صغارها في تناول جوز الهند لذلك تقوم بوضعه في الشوكولاتة، وكما هو معلوم حب الجميع للشوكولاتة وبالأخص الفتيات يعشقن الشوكولاتة، ويقومون بتسميتها هرمون السعادة حيث تعمل على تحسين الحالة المزاجية للفتيات.
مكونات تحضير شيكولاتة باونتي في المنزل
- أربعة أكواب من جوز الهند الناعم.
- علبة واحدة من الحليب ويكون محلى.
- خمسمائة غرام من شوكولاتة المطبخ.
- ملعقة واحدة صغيرة من النشا.
- رشة صغيرة من الملح.
خطوات تحضير شيكولاته باونتي في المنزل
- في إناء كبير نقوم بوضع اللبن وعليه النشا، ونضيف إليه الملح واربعة أكواب من جوز الهند.
- نقوم بتقليب المكونات معًا باستخدام ملعقة كبيرة، حتى تصبح المكونات متماسكة.
- بعد تمام تماسك المكونات معا نقوم بتشكيل العجينة بواسطة اليد على شكل مستطيلات صغيرة أو متوسطة على حسب رغبتك.
- نقوم بتحضير صينية بها ورق زبدة، ثم نقوم برص مستطيلات الشوكولاته بها.
- نقوم بوضع الصينية في الثلاجة لمدة نصف ساعة أو ساعة.
- بعد ذلك نقوم بتحضير الشوكولاته من خلال عمل بخار ماء للشوكولاته وذلك من خلال وضع ماء على النار حتى يغلي و نضع الشوكولاته في إناء على الماء حتي تسيح الشوكولاتة وتصبح سائلة.
- بعد ذلك نقوم بإخراج العجينة من الثلاجة ونضعها في الشوكولاته حتى يتم تغطيتها بالشوكلاته بالكامل.
- بعد ذلك نقوم بوضع الشوكولاته في الثلاجة مرة أخرى حتى تتماسك على جوز الهند وتصبح شوكولاتة باونتي.
- بعد ذلك يتم تقديمها للصغار وتكون ذات شكل وطعم رائع.
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