نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبيض الوجه في دقيقة مهما كان أسمر ستبهرك النتيجة بهذه الوصفة السحرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة الاسمرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس بشكل مستمر وهنا تقوم خلايا الجلد بإفراز هرمون الميلانين للدفاع عن الجلد من الأشعة الضارة، واستخدام بعض الوصفات أو الكريمات التي تعمل على تبيض الوجه في دقيقة يتم تقليل إفراز الميلانين وبذلك يتم تفتيح البشرة، ويفضل أن يتم ذلك بطريقة طبيعية.

تبيض الوجه في دقيقة

نظرًا لأن المواد الطبيعية لا تسبب أي ضرر للبشرة يفضل استخدامها بدلًا من المواد الكيميائية ومن أهم الوصفات التي تعمل على التفتيح الآتي:

ماسك الزبادي والعسل

تحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي له فاعلية كبيرة في تفتيح للبشرة ويتم إضافة العسل لها لكي يزيد من فاعليتها ويتم استخدام الماسك كالآتي:

المكونات

نصف كوب من الزبادي الطازج.

ملعقتان صغيرتان من العسل الطبيعي.

طريقة التطبيق

يتم وضع العسل على الزبادي ويتم تقليبهم جيدًا حتى يتجانسوا.

يتم وضع الخليط على الوجه بالكامل مع التركيز على التصبغات والأماكن الداكنة.

يترك الخليط على الوجه مدة تبدأ من دقيقة ولنتيجة أكثر فاعلية لا تقل عن ثلث ساعة.

يترك الخليط على الوجه مدة تبدأ من دقيقة ولنتيجة أكثر فاعلية لا تقل عن ثلث ساعة. يتم غسل الوجه بالماء الفاتر للتخلص من آثار الخليط.

للحصول على نتائج مرضية وسريعة يتم استخدام الوصفة مرتين في الأسبوع والاستمرار على استخدامها.

ماسك الليمون والعسل

يعتبر الليمون من أكثر المواد الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير لأنه يحتوي على فيتامين سي الذي يعتبر مصدر من مصادر مضادات الأكسدة، كما أن العسل يعمل على تفتيح البشرة أيضًا.

المكونات

عصير ليمونة واحدة.

ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

طريقة للتطبيق

يتم إضافة عصير الليمون إلى العسل ويتم تقليبهم جيدًا.

يتم وضع الماسك على الوجه وتوزيعه جيدًا.

يترك الماسك على الوجه مدة لا تقل عن ربع ساعة.

يغسل الوجه جيدًا بالماء الفاتر لإزالة الماسك.

يتم الاستمرار على استخدام الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

في النهاية تحدثنا عن طريقة تبيض الوجه في دقيقة وذلك من خلال استخدام بعض المواد الطبيعية التي تساعد على ذلك والتي يمكن تطبيقها على البشرة بدون أي قلق وذلك على العكس من المواد الكيميائية التي تؤثر على البشرة مع كثرة الاستخدام.