نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل مخلل الليمون المعصفر في البيت بكل أسراره بطعم مستوي ولذيذ مثل محلات الطرشي في المقال التالي
يعد الليمون من أنواع الحضروات التي لا يمكننا العيش بدونه ولا الإستغناء عنه والسبب في ذلك إلى أهميته الكبرى التي تعمل على علاج البعض من المشكلات ويحتوي الليمون على فيتامين سي اللازم والعديد من الفيتامينات الأخرى والمعادن الهامة للجسم، ومن اكبر المشكلات التي يقوم الليمون بعلاجها هي علاج مشكلة إسمرار البشرة حيث يعمل على تفتيحها خلال إسبوع واحد من بداية الإستخدام بالإضافة إلى تناول مشروب الليمون يعالج مشكلة السمنة المفرطة ويعطي لكي جسم نحيف مشدود وجميل لذلك علينا الإسفتادة بقدر من الإمكان بتناول الليمون حتى نستفاد من القيمة الغذائية والفيتامينات التي يحتويها بداخله لذلك علينا بتناوله ويعتبر الليمون يعطي طعم لذيذ وشهي عند تخليله لأن الغالبية من الناس يقومون بتناول الليمون ويقبلون عليه عند تخليله لأنه يمكننا تناوله مع العديد من المأكولات المختلفة.
مكونات عمل وصفة لعمل مخلل الليمون
- نصف كيلو من حبات الليمون.
- كمية مناسبة من الماء تناسب حجم برطمان التخليل.
- خمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.
- ملعقتان كبيرتان من حبة البركة.
- ملعقة واحدة كبيرة من العصفر.
- خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.
طريقة عمل وصقة لعمل مخلل الليمون
- عليكي أولا بغسل حبات الليمون جيدا بالماء حتى تتخلصين من اي متعلقات به.
- بعد ذلك عليكي بفتح فتحه صغيرة في كل حبة من حبات الليمون ثم قومي بوضع تلك الحبات في برطمان التخليل.
- ثم عليكي بتحضير إناء وضعي به كمية مناسبة من الماء مع خمسة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض مع ملعقتان كبيرتان من حبة البركة وملعقة واحدة كبيرة من العصفر مع خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها حتى تتمكنين من الحصول على محلول متجانس.
- بعد ذلك عليكي بصب تلك المحلول في برطمان التخليل وفي سطح تلك البرطمان قومي بوضع ثلاث ملاعق كبيرة من الزيت ثم قومي بغلق تلك البرطمان جيدا وبإحكام.
- عند التأكد من غلق تلك البرطمان قومي بتركها لمدة من الوقت وخلال ثلاث أسابيع ثم قومي بفتحها بعد مرور تلك الفترة وسوف تتناولين الذ طعم من مخلل الليمون.
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