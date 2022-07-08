حلويات العيد.. طريقة عمل الدونتس الهش الخفيف وهذه هي أسرار النجاح

الدونتس هو نوع من أنواع المخبوزات التي يشبه طعمها طعم لقمة القاضي، ونجد أن هناك العديد من أنواع الصوص التي يمكن تزيين الدونتس بها، إذ أن هذا المقال سوف نوفر لك طريقة عمل الدونتس بنفس الطعم الذي يمكنك شراؤه من محلات المخبوزات بل بطعم ألذ، كما سنجعلك تعد ألذ نوع صوص يفضله جميع الأطفال، فعليك القيام بخطوات تحضيره كما سنوضح لك.

طريقة عمل الدونتس

جربي عمل الدونتس في المنزل بدون تكلفة وبطريقة سهلة وستجد أن أطفالك يطلبونها منك دومًا، فإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات

كوبان وربع من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من اللبن الحليب الدافئ.

ربع كوب من الزبدة الصفراء.

ملعقتين كبيرتين من السكر البني.

عدد 2 باكو من الفانيليا.

كيس من الخميرة الفورية.

حبة واحدة من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

ربع ملعقة من ملح الطعام.

مكونات الصوص

ربع كيلو من الشوكولاتة الخام.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كمية مناسبة من الماء.

طريقة التحضير

في البداية ضعي الدقيق الأبيض في بولة عميقة.

ضعي الخميرة الفورية على الدقيق وقلبي، ثم ضعي عليها السكر.

أضيفي الملح إليهم وقلبي.

قومي بعمل حفرة وضعي بها البيض والفانيليا.

ذوبي الزبدة وضعيها عليهم، ثم قومي بخلط المكونات جيدًا.

قومي بعجن الخليط جيدًا حتى يصبح لديك عجينة رطبة.

غطي العجين حتى يتضاعف كميته.

الآن ارفعي الغطاء وقومي برش الرخام بالدقيق.

افردي العجين على الرخام بسمك واحد سم.

خذي كوب وقومي بتقطيع العجينة على شكل دوائر.

من المنتصف قطعي العجين بغطاء زجاجة.

اتركي العجين قليلًا يرتاح، وأثناء ذلك سخني كمية غزيرة من الزيت.

ضعي الدونت في الزيت الساخن، واتركيه حتى يصبح ذهبيًا.

اقلبي الدونت على الوجه الآخر حتى يصبح ذهبي هو الآخر.

أخرجيه من الزيت على ورق المطبخ واتركيه يبرد، وأثناء ذلك قومي بغلي الماء على النار وضعي طبق عليه وبه الشيكولاتة.

ضعي معها الزبدة و ذوبيها، ثم اغمسي الدونت بها.

اخرجيها واتركيها تبرد، ثم قدميها.

في النهاية فقد قمنا بعرض طريقة عمل الدونتس اللذيذ، كما عرضنا لكم طريقة عمل الصوص الخاص به والذي يفضله الجميع وهو صوص الشيكولاتة، فعليك أن تعديه لأولادك في المنزل بدلًا من أن تنفقي الكثير في شرائه.