فطائر فم السمكة ألذ فطائر مقلية بعجينة إقتصادية

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فطائر فم السمكة من ألذ أنواع الفطائر المقلية التي تقدم كمقبلات بجانب الأكلات الرئيسية على المائدة، وهى فطائر صغيرة الحجم تقلى في الزيت وتحشى بحشوات مختلفة مثل الجبن أو التونة أو أي حشوات مفضلة، وسميت الفطائر بهذا الاسم لأنها بعد حشوها تشبه فم السمكة، ويمكنك تحضيرها بكل سهولة فمكوناتها بسيطة وطريقة إعدادها سهلة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل فطائر فم السمكة.

مكونات فطائر فم السمكة

نحتاج لعمل الفطائر المكونات البسيطة التالية: كوب من الحليب الدافئ.

2 بيضة بحرارة الغرفة.

نصف كوب من السمن.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

4 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات (550 جرام). الحشوة علبة تونة.

2 ملعقة كبيرة من الزيتون المخلي.

2 ملعقة كبيرة من الفلفل الألوان.

3 ملاعق كبيرة من المايونيز.

2 مكعب جبنة كريمي. طريقة التحضير لتحضير الفطائر اتبعي سيدتي خطوات التحضير التالية: في إناء عميق نضع كوب من الحليب الدافئ وبيضتان بحرارة الغرفة ونصف كوب من السمن مع التقليب، ثم نضيف نصف ملعقة كبيرة من السكر وملعقتين من الخميرة الفورية وربع ملعقة صغيرة من الملح ونقلب جيداً حتى تمتزج المكونات تماماً. ثم نقوم بإضافة أربع أكواب من الدقيق بالتدريج ونعجن باليد لمدة 10 دقائق حتى نحصل على عجينة طرية وخالية من التكتلات، ثم تغطي العجينة وتترك لتختمر لمدة نصف ساعة. لتحضير الحشوة: في طبق نضع علبة من التونة وملعقتين من الزيتون المخلي وملعقتين من الفلفل الألوان، ثم نضيف مكعبين من الجبنة الكريمي وثلاث ملاعق كبيرة مايونيز ونقلب الحشوة جيداً. ثم نفرد العجينة على شكل دائرة كبيرة ونقطعها دوائر متوسطة الحجم ومتساوية باستخدام قطاعة دائرية الشكل. ثم نضع طاسة على النار بها زيت غزير وتترك لتسخن ثم نهدئ النار ونضع الفطائر ونقلبها على الجهتين حتى تأخذ لون ذهبي. نخرج الفطائر من الزيت ونضعها على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد. نحشي الفطائر بحشوة التونة أو أي حشو مفضل ثم تقدم بألف صحة وعافية. طريقة عمل حشوة الدجاج المكونات بصلة مفرومة ناعم.

جزر وفلفل مبشور.

نصف كيلو دجاج مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

توابل (فلفل أسود، بودرة ثوم، زنجبيل).

ملعقة كبيرة صويا صوص (اختياري). طريقة التحضير نضع البصل المفروم في طاسة ساخنة على النار بها ملعقتين زيت، ونقلب البصل لمدة خمس دقائق ثم نضيف الدجاج المفروم. نقلب الدجاج حتى يتغير لونه وتجف منه السوائل ثم نضيف التوابل والملح وملعقة كبيرة من الصويا صوص ونطفئ النار. عمر شويل - جدة فطائر فم السمكة ألذ فطائر مقلية بعجينة إقتصادية - ثقفني

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