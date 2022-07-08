جهزي كب كيك التمر في البيت بنصف كوب من الحليب الدافئ فقط

يعتبر كب كيك التمر من انواع الحلويات المفيدة لجسم الإنسان وهو من أشهر الانواع المعروفة، ترجع فائدته المغذية لوجود حبات التمر التي تحتوي على العديد من العناصر التي يحتاجها الجسم، حيث أنه يعمل على تغذية الجسم وتقويته وإكسابه المناعة القوية اللازمة لمواجهة الكثير من الأمراض، ويحتوي على مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن أيضاً، ويفضل هذا النوع من الكيك الكثير من الأطفال الصغار وذلك بسبب شكله الرائع الملفت للأنظار وطعمه اللذيذ ذو المذاق الحلو الجميل، ويمكن تناولها مع الشاي أو الحليب في أي وقت لأنه خفيف، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة عبر موقع ثقفني على مكونات عمل كب كيك التمر مع شرح خطوات إعداده بالتفصيل.

مكونات عمل كب كيك التمر

تعتبر مكونات عمل كب كيك التمر من أبسط المكونات التي يمكن أن نحصل عليها من أقرب مكان وهي كما يلي:-

٢ كوب وربع من الدقيق.

نصف كوب من الحليب الدافئ.

١٥ حبة من التمر.

نصف كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من الزيت.

٢ حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الماء الساخن.

رشة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسيطة لعمل الكب كيك في البيت مثل الجاهز وهي كالآتي:-