خلطة الخميرة الرهيبة لتبييض الأماكن الداكنة وإزالة الجلد الميت من اول استعمال

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يعتبر من أهم الأشياء التي تشغل كل فتاة وتكون حريصه عليها هي العناية بشكل يومي ببشرتها وجسمها وخاصة تبييض الأماكن الحساسة، لان معظم الفتيات بشكل عام يعانون من اسمرار في ذلك المنطقة، فتلجأ إلى استخدام بعض الكريمات والمستحضرات المختلفة لتفتيح تلك الأماكن ولكن بدون أي جدوى، تبحث معظم الفتيات عن استخدام خلطات طبيعية تستفيد منها بشرتها بشكل طبيعي. خلطة الخميرة لتبييض المناطق الداكنة خلطة الخميرة والعسل المقادير: ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من خل التفاح.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة. طريقة التحضير: نخلط ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة في بولة صغيرة مع ملعقة كبيرة من العسل الابيض و ندمجهم مع بعض ثم نضيف اليه ملعقة صغيرة من خل التفاح وملعقة صغيرة من نشا الذرة ونقلبهم مع بعض حتى يصبح على هيئة عجينة لينة.

نفرد العجينة على المنطقة الداكنة بأكملها مثل أماكن بين والابطين ومنطقة الفخذين ويجب أن تكون تلك المنطقة نظيفة وبعد فرد الوصفة نتركها لمدة 60 دقيقة.

نغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر ثم استخدم قطعة من الثلج وذلك حتي تعمل علي شد الجلد وسد المسام.

يجب اتباع استخدام تلك الوصفة على الأقل مرة شهريا حتي نحصل علي نتيجة مذهلة في تبيض الاماكن الحساسة. خلطة الخميرة والسكر لتبييض وتقشير المنطقة الحساسة المقادير: ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من زيت الزيتون. طريقة التحضير: نمزج ملعقتين كبيرتين من السكر الأبيض في إناء صغير ونضيف عليه ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية ونخلطهم مع بعض ثم نضيف إليهم نصف كوب من زيت الزيتون ونقلبهم جيدا.

نغسل الأماكن الحساسة التي تكون داكنه مثل الابط والفخذين ومنطقة العانه ويتم تنشيفها جيدا وبعد ذلك يتم فرد الوصفة عليها.

نضع الخلطة على البشرة و نفركها على المناطق الحساسه بأستخدام اليدين وذلك لمدة خمس دقائق.

نغسل البشرة باستخدام الماء الفاتر ويمكن استخدام الغسول المناسب للبشرة.

ينصح باتباع هذه الخلطة مرتين من كل أسبوع حتي تعمل علي تبييض الأماكن الحساسة. خلطة الخميرة وماء الورد لتفتيح المناطق الداكنة المكونات: ملعقة من الخميرة الفورية.

ملعقة زيت زيتون.

بيضة.

ملعقة دقيق.

ملعقة عسل. طريقة التحضير: نمزج صفار البيض مع الدقيق والعسل ثم نضيف الخميرة وزيت الزيتون نغسل هذه المنطقة بالماء الدافئ.

ونوزع المزيج عليها بلطف ويترك حتى يجف ثم يغسل بالماء البارد وسوف تلاحظي فرق رهيب من أول مرة. عمر شويل - جدة خلطة الخميرة الرهيبة لتبييض الأماكن الداكنة وإزالة الجلد الميت من اول استعمال - ثقفني

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