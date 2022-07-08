نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتنظيف الممبار والتخلص من رائحة الزفارة بمكون سحري من مطبخك في المقال التالي

يعد الممبار من أفضل الأكلات الشعبية التي يفضل تناوله طبقة عريضة من الأشخاص، وذلك لأن الممبار له طعم لذيذ ومميز ويختلف عن باقي الأكلات ومن أكثر الأوقات التي ينتشر بها عمل الممبار هو قدوم عيد اللأضحي، كما ينتشر تداول بيع الممبار في العديد من المسامط التي يتفننون في طهيه، وتبحث ربة المنزل عن سبل عديدة لتنظيف الممبار وطهي بشكل سهل وسريع. أسهل طريقة لتنظيف الممبار استخدام البيكنج بودر في المنزل المقادير: ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب واحد من الخل الأبيض.

مقدار مناسب من الماء.

كمية مناسبة من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الملح الخشن. طريقة الاستخدام: نحضر الممبار ونقوم بقلبه علي الوجه الداخلي له ونضعه في وعاء واسع ثم نضيف اليه ملعقة كبيرة من البيكنج بودر وكوب واحد من الخل الابيض ثم نضيف اليه مقدار مناسب من الماء نلاحظ فوران الخليط ويرجع ذلك الى استخدام البيكنج بودر.

ننظف الممبار من الدهون التي يحتوي عليها باستخدام السكينة الحادة واغسله بالماء جيدا ثم نصفية من الماء بعد ذلك نضيف اليه كمية مناسبة من الدقيق الأبيض ونقلبه به.

بعد ذلك نضيف ملعقة كبيرة من الملح الخشن الي الممبار ونقلبه جيدا به ثم نتركه لمدة ربع ساعة.

نغسل الممبار جيدا بالماء ونضيف عليه مقدار مناسب من الخل الابيض ونتركه لمدة 15 دقيقة مرة اخرى وبهذه الطريقة نتخلص بشكل نهائي من الزفارة. تنظيف الممبار بيكربونات الصوديوم المقادير: كمية مناسبة من الماء.

كوب واحد من الخل الأبيض.

ملعقتين كبيرتين من بيكربونات الصوديوم.

ملعقتين كبيرتين من ملح الطعام.

ثمرتين من عصير الليمون. طريقة الاستخدام: نأتي بإناء عميق ثم نضع به الممبار ثم نضيف عليه مقدار مناسب من الماء حتى يتم غسله جيدا.

نضع كوب واحد من الخل الأبيض ثم نضيف علي الممبار ملعقتين كبيرتين من بيكربونات الصوديوم ملعقتين كبيرتين من ملح الطعام ونقلبه جيد ونترك الممبار في الخليط لمدة 30 دقيقة.

ننظف الممبار من الدهون حتى يصبح خالي من اي شئ ويصبح خاليا من اي رائحه كريهه.

نضيف عصير من الليمون علي الممبار ثم نضع عليه كمية مناسبة من الماء ويصبح بذلك نظيف جاهز للحشو. تنظيف الممبار بملح الليمون نضع الممبار في وعاء به كمية مناسبة من الماء مع 3 ملاعق من ملح الليمون وملعقة من الخل.

يترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل جيدا بالماء ويقلب على الجانب الأخر ويكحت بظهر السكين.

هذه الطريقة تزيل الدهون والزفارة بكل سهولة وبدون تعب ثم يشطف تحت الماء الجاري والآن أصبح الممبار جاهز ونظيف. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتنظيف الممبار والتخلص من رائحة الزفارة بمكون سحري من مطبخك - ثقفني

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