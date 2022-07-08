نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري حلى رمل الملوك بباكيت واحد من البسكويت السادة والأناناس المقطع في المقال التالي
طريقة عمل حلى رمل الملوك الممتع في المنزل بمذاق رائع وجميل، حيث يتم عمل هذا النوع من الحلويات بعدة طرق مختلفة على حسب الرغبة وفي هذه الطريقة نستخدم قطع الاناناس ونقوم أيضاً بعمل مهلبية الاناناس، ونشكل الطبقات حسب الذوق ويمكن أن نستخدم صينية بايركس أو كاسات مخصصة، ويكثر الاقبال على هذا النوع في الايام الحارة وذلك للاحساس بالرطوبة في درجة الحرارة المرتفعة، واليوم سوف نتحدث من خلال هذه المقالة على مكونات عمل حلى رمل الملوك بالتفصيل والتعرف على خطوات عمله ببساطة.
مكونات عمل حلى رمل الملوك
يعتبر حلى رمل الملوك من الحلويات الباردة التي يكثر تناولها في الأيام الحارة فهيا بنا نتعرف على مكوناته البسيطة وهي كما يلي:-
- باكيت من البسكويت السادة.
- علبة من الأناناس المقطع.
- ٢ ملعقة كبيرة من النشا.
- علبة من الجبنة المثلثات.
- ٢ ملعقة كبيرة من السكر.
- علبة من القشطة.
- كيس كريمة دريم ويب.
للتزيين
- أناناس مقطع.
- حبات من الكرز الأحمر.
- بسكويت مطحون.
- كريمة مخفوقة.
طريقة تحضير الحلى
تختلف طريقة عمل الحلى على حسب كل شخص والطريقة التي يفضلها والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-
- نقوم بطحن البسكويت السادة ونضع منه في قاع صينية بايركس أو الكاسات ونتركه منه قليلاً للتزيين.
- ثم نوزع قطع الأناناس على البسكويت حتى نغطيه تماماً.
- نحضر وعاء يوضع على النار ونضع به عصير الأناناس الموجود بالعلبة أو نحضر عصير أناناس معلب.
- ونضيف عليه ٢ ملعقة كبيرة من النشا ونقلبهم جيداً ونتركهم على النار حتى يصبح القوام مثل المهلبية.
- نرفع الخليط من على النار ونتركه حتى يبرد تماماً ثم نضيف على قطع الأناناس والبسكوت.
- ندخل الصينية أو الكاسات الثلاجة ثم نقوم في هذا الوقت بتحضير طبقة الكريمة.
- نضع القشطة والجبنة والسكر في الخلاط الكهربائي مع الكريمة المخفوقة مسبقاً ( نخفق كيس الكريمة مع ربع كوب حليب أو ماء مثلج ).
- نخفق المكونات جيداً ثم نوزع هذا الخليط على الكاسات بشكل مستوي ونرش عليه البسكويت المطحون.
- بعد ذلك نضع قطع الاناناس وندخلها الثلاجة مرة أخرى ونقدمها باردة بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حضري حلى رمل الملوك بباكيت واحد من البسكويت السادة والأناناس المقطع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.