حضري حلى رمل الملوك بباكيت واحد من البسكويت السادة والأناناس المقطع

طريقة عمل حلى رمل الملوك الممتع في المنزل بمذاق رائع وجميل، حيث يتم عمل هذا النوع من الحلويات بعدة طرق مختلفة على حسب الرغبة وفي هذه الطريقة نستخدم قطع الاناناس ونقوم أيضاً بعمل مهلبية الاناناس، ونشكل الطبقات حسب الذوق ويمكن أن نستخدم صينية بايركس أو كاسات مخصصة، ويكثر الاقبال على هذا النوع في الايام الحارة وذلك للاحساس بالرطوبة في درجة الحرارة المرتفعة، واليوم سوف نتحدث من خلال هذه المقالة على مكونات عمل حلى رمل الملوك بالتفصيل والتعرف على خطوات عمله ببساطة.

مكونات عمل حلى رمل الملوك

يعتبر حلى رمل الملوك من الحلويات الباردة التي يكثر تناولها في الأيام الحارة فهيا بنا نتعرف على مكوناته البسيطة وهي كما يلي:-

باكيت من البسكويت السادة.

علبة من الأناناس المقطع.

٢ ملعقة كبيرة من النشا.

علبة من الجبنة المثلثات.

٢ ملعقة كبيرة من السكر.

علبة من القشطة.

كيس كريمة دريم ويب.

للتزيين

أناناس مقطع.

حبات من الكرز الأحمر.

بسكويت مطحون.

كريمة مخفوقة.

طريقة تحضير الحلى

تختلف طريقة عمل الحلى على حسب كل شخص والطريقة التي يفضلها والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-