قبل العيد.. اصبغي شعرك باللون الأشقر الذهبي واستمتعي بأحدث إطلاله لشعرك

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي، يرغب العديد من السيدات الحصول على لون رائع وجذاب يبهر الكثير وذلك من خلال تغير لونه، بالإضافة إلى وجود العديد من الصبغات التي يلجأ إليها السيدات والفتيات والتي يحصلون من خلالها على اللون الذين يرغبون فيه، علاوة على ذلك تسبب كثرة استخدام الصبغة حدوث العديد من المشاكل من تساقط الشعر وكذلك تقصف له بشكل كبير، لذلك يبحث العديد منهن عبر الإنترنت عن العديد من الوصفات الطبيعية التي تمنحك لون الشعر الأشقر الذهبي الذي يفضله العديد من السيدات دون أن يؤثر على الشعر بشكل سلبي وهذا ما سوف نتناوله في مقالنا هذا.

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

يمكنك وبكل سهولة الحصول على هذا اللون الرائع بمكونات بسيطة وذلك من خلال الآتي، حيث تسعى العديد من الفتيات على الحصول على لون شعر مميز وجذاب، بخلاف أن يكون مواكب لأحداث الموضة، فتلجأ السيدة لصالون التجميل لصبغ شعرها وإكسابها اللون المميز المراد الحصول عليه، ولكن قد يحتاج لصرف مبالغ باهظة بخلاف المواد الكيميائية المستخدمة في الصبغة والتي قد تسبب تساقط للشعر، فيمكنك وبكل سهولة صبغ شعرك في المنزل بمكونات طبيعية وباللون التي تفضلينه.

يتم إحضار وعاء وإضافة كل من مقدار ملعقتان من القرفة وكذلك ملعقتان من زيت الزيتون وإضافة ملعقتان من عسل النحل وإضافة ثلاث ملاعق خل.

نقوم بخلط المكونات جيداً والقيام بتوزيعهم على الشعر لمدة يوم كامل للوصول إلى النتيجة المرغوب فيها.

تكرر هذه الوصفة باستمرار للوصول إلى اللون الأشقر الذهبي.

يمكنك إحضار صبغة من البابونج وذلك من خلال غلي البابونج ووضعه في بخاخ، ورش الشعر بشكل كامل والقيام بتعريض الشعر لأشعة الشمس بشكل مباشر للحصول على درجة فاتحة للشعر مدة لا تقل عن نصف ساعة ثم يغسل الشعر جيداً ويرطب.

نصائح للحفاظ على لون الشعر بعد الصبغ

يمكنك وبكل سهولة العناية بالشعر المصبوغ وذلك من خلال الآتي:

يتم ترطيب الشعر بشكل مستمر للحفاظ عليه من الجفاف.

القيام بغسل الشعر مرتين في الأسبوع بالبلسم أو بالشامبو الطبيعي حتى لا يؤثر على الشعر بشكل سلبي.

بالإضافة إلى عدم تعرض الشعر المصبوغ لكثرة استخدام المكواة والاستشوار.

عدم تعرض الشعر لأشعة الشمس بشكل كبير.

عدم النوم بالشعر وهو مبلل.

في الختام فقد تعرفنا على صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي، كما تعرفنا على العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكنك استخدامها لصبغ الشعر وطريقة تحضيرها، كما تعرفنا على نصائح للحفاظ على لون الشعر بعد الصبغ.